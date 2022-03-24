LEXO PA REKLAMA!

NATO “godet” rëndë Rusinë: Shifra dërrmuese për Putinin, 40 mijë trupa ruse në Ukrainë

Lajmifundit / 24 Mars 2022, 13:41
Bota

NATO përllogarit që deri në 40 mijë trupa ruse janë vrarë, plagosur apo kapur rob që nga fillimi i pushtimit të Moskës në Ukrainë.

Një zyrtar i aleancës, që kërkoi të ruante anonimitetin, e konfirmoi këtë shifër për  NBC dhe AP.

Duke cituar të dhënat më të fundit të shërbimeve të inteligjencës, ai thotë se bilanci i ushtarëve rusë që kanë humbur jetën në këtë konflikt është nga 7.000 deri në 15 mijë.  Ministria ruse e Mbrojtjes ka publikuar vetëm një herë shifra për viktimat. Më 2 mars, ajo raportoi se që nga fillimi i luftës ka pasur 498 ushtarë rusë të vdekur dhe rreth 1600 të plagosur. Pas kësaj date Rusia e ka mbajtur të fshehtë numrin e viktimave të veta.

Të dielën në mbrëmje në faqen e internetit të gazetës bulevardeske ruse “Komsomolskaja Pravda”, e cila është e afërt me qeverinë, u shfaq një lajm i cili thoshte se sipas qarqeve ushtarake, deri tani kanë vdekur 9,861 ushtarë rusë dhe janë plagosur mbi 16,000 të tjerë. Por ky informacion u hoq nga faqja pas vetëm pak minutash. Si arsye u tha se ky ishte një raport i rremë i publikuar nga hakerat.

Pavarësisht mohimit nga pala ruse mund të supozohet se numri i ushtarëve rusë të vrarë ose të plagosur është shumë më i lartë se sa sugjerojnë shifrat zyrtare ruse deri më sot. Pak ditë më parë bëri bujë një reportazh i REL nga Bjellorusia, sipas të cilit morgjet në zonën kufitare me Ukrainën thuhet se janë të mbushura me ushtarë rusë të vdekur.

