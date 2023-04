NASA sjell zbulimin e fundit, sjell në Tokë domate “aliene”

NASA po sjell në tokë monstrat nga studimet e saj në lidhje me rritjen e bimëve, sigurinë nga zjarri dhe ndryshimet në muskuj dhe arterie.

Të gjitha këto po kthehen nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor si pjesë e misionin të 27-të komercial të SpaceX për furnizimin e shërbimit.

Pas nisjes së Dragonit, mostrat shkencore do të transportohen në Qendrën Hapësinore Kennedy të NASA-s në Florida, ku shkencëtarët do të kryejnë analiza shtesë përpara se graviteti të ndikojë plotësisht tek to.

Veg-05 rriti domate në objektin Veggie të stacionit për të ekzaminuar efektet e dritës dhe cilësisë së plehrave në prodhimin e frutave, sigurinë mikrobike dhe vlerën ushqyese.

Siç thekson agjencia amerikane e hapësirës, ??aftësia për të rritur bimë në hapësirë ??për ushqim të freskët dhe për të përmirësuar përvojën e përgjithshme të jetesës së anëtarëve të ekuipazhit është “çelësi” për misionet e ardhshme afatgjatë.