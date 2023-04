NASA publikon pamje nga “habitati i Marsit”, ku 4 vullnetarë do jetojnë e punojnë për 1 vit

NASA ka zbuluar habitatin e ri të simulimit të Marsit, në të cilin vullnetarët do të jetojnë për një vit, për të testuar se si do të jetë jeta në misionet e ardhshme në Planetin e Kuq.

Objekti, i krijuar për tre eksperimente të planifikuara të quajtura Analogu i Eksplorimit të Shëndetit dhe Performancës së Ekuipazhit (CHAPEA), ndodhet në bazën masive kërkimore të agjencisë amerikane të hapësirës në Hjuston, Teksas.

Katër vullnetarë do të fillojnë provën e parë këtë verë, gjatë së cilës NASA planifikon të monitorojë shëndetin e tyre fizik dhe mendor, për të kuptuar më mirë qëndrueshmërinë e njerëzve për një izolim kaq të gjatë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Me këto të dhëna, NASA do të kuptojë më mirë “përdorimin e burimeve” të astronautëve në Mars”, tha Grace Douglas, studiuesja kryesore në eksperimentet CHAPEA.

“Ne me të vërtetë mund të fillojmë të kuptojmë se si po i mbështesim ata me atë që po u ofrojmë dhe ky do të jetë një informacion vërtet i rëndësishëm për marrjen e atyre vendimeve kritike të burimeve,” tha ajo.

“Një mision kaq i largët vjen me kufizime shumë të rrepta masive, shtoi Douglas.

Vullnetarët do të jetojnë në një shtëpi prej (160 metra katrorë) të quajtur Mars Dune Alpha, e cila përfshin dy banja, një fermë vertikale për të rritur sallatën, një dhomë të dedikuar për kujdesin mjekësor, një zonë për relaksim dhe disa stacione pune.

Disa pjesë të pajisjeve që astronautët ka të ngjarë të përdorin, janë të shpërndara rreth dyshemesë së kuqe të mbuluar me rërë, duke përfshirë një stacion meteorologjik, një makinë për prodhimin e tullave dhe një serë të vogël.

Ekziston gjithashtu një rutine, në të cilën astronautët besojnë se do të ecin të varur nga rripat për të simuluar gravitetin më të vogël të Planetit të Kuq.

Studiuesit do të testojnë rregullisht reagimin e ekuipazhit ndaj situatave stresuese, të tilla si kufizimi i disponueshmërisë së ujit ose dështimet e pajisjeve.

Habitati ka një veçori tjetër të veçantë: Është printuar në 3D.

“Kjo është një nga teknologjitë që NASA po e shikon si një potencial për të ndërtuar habitat në sipërfaqe të tjera planetare ose hënore,” tha Douglas.

NASA është në fazat e hershme të përgatitjes për një mision në Mars, megjithëse shumica e fokusit të agjencisë është në misionet e ardhshme Artemis, të cilat synojnë të kthejnë njerëzit në Hënë për herë të parë në gjysmë shekulli.