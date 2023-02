Mund të jenë rrëmbyer nga bandat, ekspertët: Si zhduken fëmijët shqiptarë azilkërkues në Britani?

Ekspertët e NationalWorld kanë zbuluar se shumica e fëmijëve azilkërkues që janë zhdukur nga hotelet e Home Office ka të ngjarë të jenë trafikuar nga bandat. Avokatja Philippa Southwell shpjegoi se shumë të rinj të zhdukur kthehen te trafikantët e tyre për shkak të "skllavërisë së borxhit", me familjet e tyre që u detyrohen para në shtëpi.

Ato përdoren shpesh për të drejtuar ferma të kanabisit, si pjesë e rrjeteve të drogës në linjat e qarkut, ose për punë seksuale.

Rreth 200 të rinj që kërkojnë azil janë aktualisht të zhdukur, ka pranuar qeveria. Duke iu drejtuar deputetëve të martën (24 janar), Ministri i Emigracionit Robert Jenrick tha se nga 4600 fëmijë azilkërkues që kishin mbërritur në MB që nga viti 2021, 440 ishin zhdukur dhe vetëm gjysma ishin kthyer. Shumica mendohet se janë djem të rinj nga Shqipëria. Kjo vjen pasi një raport në The Guardian pretendonte se dhjetëra fëmijë ishin rrëmbyer nga një hotel azili i drejtuar nga Home Office në Brighton.

Një zëdhënës i Home Office tha për NationalWorld se "nuk është e vërtetë" të thuhet se të miturit e pashoqëruar që kërkojnë azil po "rrëmbehen", duke theksuar se fëmijët nuk janë të ndaluar dhe janë të lirë të largohen nga akomodimi. “Ata mund të zgjedhin të largohen për një sërë arsyesh, si për shembull për të vizituar familjen,” thanë ata.

Por shqetësimet legjitime mbeten ende - me ekspertët që ngrenë mundësinë që fëmijët të trafikohen, të shiten në punë seksuale ose të detyrohen në krim të organizuar. Pra, ku përfundojnë saktësisht fëmijët azilkërkues pasi zhduken dhe çfarë ndodh me ta? Ja çfarë thanë ekspertët për NationalWorld.

Ku shkojnë fëmijët azilkërkues pas zhdukjes?

Philippa Southwell, drejtore menaxhuese në Ekspertët e Trafikimit të Njerëzve dhe Skllavërisë Moderne , i tha NationalWorld se trafikimi ishte një shqetësim "legjitim". Ajo tha se shumë nga fëmijët me të cilët kishte punuar gjatë disa viteve të fundit ishin zhdukur nga hotelet e Home Office, akomodimet e autoriteteve lokale ose strehimet e kujdestarisë - me shumicën e atyre që rikthehen në sipërfaqe janë trafikuar.

"Është e zakonshme që ata tashmë janë në skllavëri borxhi. Pra, këta fëmijë janë trafikuar më parë - dhe ata kthehen te trafikantët e tyre sepse ka kërcënime ndaj familjeve të tyre që u detyrohen para në shtëpi. Fëmijët përfundojnë duke u kthyer në cikle shfrytëzuese sepse kanë frikë se çfarë do të ndodhë me të dashurit e tyre", shpjegoi avokati i trafikimit të qenieve njerëzore

Zonja Southwell shtoi se ka një "proces të kujdesit" të përfshirë, i cili ndihmon në lehtësimin e trafikimit të fëmijëve. Për shembull, fëmijëve u jepet një numër telefoni celular për t'u mbajtur mend, ose informacione të caktuara kontakti të shkruara në rrobat e tyre. Pra, është pothuajse shumë e lehtë për fëmijët e cenueshëm të kontaktojnë me trafikantët e tyre.

Fëmijë të tjerë ushqehen me informacione nga bandat për atë që supozohet se do t'u ndodhë nëse gjenden këtu 'në mënyrë të paligjshme', gjë që i frikëson ata pasi nuk dinë se kujt t'i drejtohen - ose çfarë është e vërtetë. "Kështu që ata do t'u japin trafikantëve vendndodhjen ku ata banojnë dhe ata do të merren përsëri," përfundoi zonja Southwell.

Ka mënyra të tjera se si fëmijët përfundojnë duke u zhdukur gjithashtu. Disa trafikantë, shpjegoi zonja Southwell, thjesht "e dinë se ku janë njerëzit e cenueshëm" - dhe ata do të qarkullojnë nëpër këto vende për të parë nëse shfaqet një mundësi.

Çfarë mund të bëhet?

Ekspertët thonë se duhet të ketë mbrojtje më të mirë, si dhe më shumë mbështetje për fëmijët që kërkojnë azil.

"Në përvojën time, kur klientët e mi kanë një avokat të mirë të trafikimit, kur ata mendojnë se kanë një rrjet mbështetës - kjo bën një ndryshim të madh. Mbrojtësit mund t'i ndihmojnë ata të shkojnë në dyqane, gjë që i ndalon fëmijët të merren nga trafikantët ndërsa ata janë të pafajshëm jashtë dhe rreth e qark. Ata gjithashtu duhet të jenë më të vetëdijshëm për mbështetjen që është në dispozicion. Më pas, ata mund të kërkojnë ndihmë kur po ushqehen me dezinformata, ose nëse janë të përfshirë me dikë që mendojnë se nuk duhet të jenë." vazhdoi ajo.

Ajo sugjeroi gjithashtu ristrehimin e fëmijëve në vende që nuk janë të njohura për shfrytëzuesit e tyre. Dame Sara argumentoi se përdorimi i hoteleve si strehim urgjent duhet të ndalet, duke i thënë BBC Radio 4 se duket se qeveria ka injoruar shenjat paralajmëruese. Ajo tha se duhen dhënë para të mjaftueshme autoriteteve lokale për t'u marrë me këta fëmijë, pasi ajo ka zbuluar se azilkërkuesit e fëmijëve në shtëpi kujdesi për shembull janë shumë më pak të lehtë për t'u gjetur sesa ata në hotelet e drejtuara nga Shtëpia.

Përkthyer nga: Nationalworld