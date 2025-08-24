LEXO PA REKLAMA!

Moti i keq godet rajonin e Emilia-Romagnas në Itali, përmbytën rrugë dhe rrëzohen pemë! Trenat pezullohen për disa orë

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 15:18
Bota

Moti i keq godet rajonin e Emilia-Romagnas në Itali, përmbytën

Një stuhi e fortë goditi gjatë natës rajonin e Romagna në Itali, duke shkaktuar dëme të mëdha në zonat bregdetare Ravenna, Forlì-Cesena dhe Rimini. Pavarësisht paralajmërimit të nivelit të verdhë, intensiteti i fenomenit meteorologjik ishte i papritur, duke ngjallur frikë dhe panik në shumë zona. “Duket si një uragan”, thanë autoritetet, raporton La Repubblica. 

Shiu i rrëmbyeshëm, breshëri dhe erërat e fuqishme shkaktuan përmbytje në rrugë, bodrume dhe garazhe, ndërsa shumë pemë u rrëzuan mbi makina dhe rrugë, duke bllokuar qarkullimin. Plazhet u boshatisën. 

"Një stuhi filloi rreth orës 1:20 të mëngjesit në lindje të Ferrarës dhe u intensifikua përgjatë bregdetit të Ferrarës. Pasi goditi shpejt qytetin e Ravenës, ajo vazhdoi në jug, duke prekur të gjithë Rivierën e Romagnës. Nga Cesenatico, por veçanërisht nga Gatteo dhe Bellaria Igea Marina në Rimini dhe më pas në Riccione dhe Cattolica, ishte shumë e dhunshme me erëra shumë të forta. Të dhënat: erëra me shpejtësi 123 km/orë në Bellaria, 121 në Rimini, 106 në Gatteo Mare.", tha Shërbimi Meteorologjik i rajonit. 

Më i goditur ishte Milano Marittima në Ravenna, ku ndodhi një 'shpërthim' i fuqishëm ere që çoi në rrëzimin e pishave dhe paralizoi përkohësisht vendin. Në Rimini, ra 75 mm shi në pak minuta, duke përmbytur nënkalime dhe zona të tëra urbane.

Në linjën hekurudhore mes Riminit dhe Cesenaticos, qarkullimi u pezullua për gjashtë orë për shkak të një peme të rënë mbi binarë. Një tren me 23 pasagjerë, i bllokuar nga një pemë e rrëzuar në linjën Bellaria-Igea Marina, u evakuua në orët e para të mëngjesit.

Fatmirësisht, nuk ka të lënduar të raportuar dhe moti është përmirësuar.

 

 

