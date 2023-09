Mot ekstrem dhe temperatura rekord të paprecedenta, Toka pati periudhën më të nxehtë në tre mujore në histori

Toka sapo kaloi tre muajt më të nxehtë në histori. Sipas Shërbimit të Ndryshimeve Klimatike, të financuara nga Bashkimi Evropian, për të tretin muaj radhazi, temperaturat globale të sipërfaqes janë në nivelet më të larta, si dhe shtrirja e akullit të detit të Antarktikut mbetet në një rekord të ulët për këtë vit.

Sipas të dhënave, muaji gushti ishte më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, me një diferencë të madhe, si edhe muaji i dytë më i nxehtë ndonjëherë pas korrikut të vitit 2023, sipas të dhënave të Shërbimit të Ndryshimeve Klimatike.



Ndërkohë 8 mujori i parë i vitit, Janar-Gusht 2023, është periudha e dytë më e nxehtë e regjistruar, pas vitit 2016, kur ndodhi edhe vala e fuqishme ‘El Nino’.

Por, gjatë çdo dite të Gushtit, temperaturat tejkaluan rekordin e mëparshëm të vendosur në Mars të 2016-ës, në rend global.

Si pasojë e valës së të nxehtit dhe rritjes së temperaturave, edhe shtrirja e akullit në Antarktik qëndroi në nivel rekord të ulët, me një vlerë mujore 12 përqind nën mesatare, çka në fakt përbën edhe anomalinë më negative për muajin që sapo lamë pas, që nga nisja e vëzhgimeve, në fund të viteve 1970.

Ndërsa shtrirja e akujve në detin Arktik ishte 10 përqind nën mesatare, megjithatë mbi rekordin minimal të gushtit të vitit 2012.



Sipas një raporti të publikuar në Maj nga Organizata Botërore Meteorologjike, parashikohej se kishte thuajse 98 pëqind gjasa që së paku një nga 5 vitet e ardhshme të jetë më i nxehti i regjistruar ndonjëherë, si dhe mund të kalojë përkohësisht me 1.5°C më shumë se temperaturat e shënuara gjatë viteve 1850-1900. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ato temperatura do të mbeten në një nivel të tillë përgjithmonë.

Sipas sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, “Planeti ynë sapo kaloi një ‘sezon zierjeje’, çka përkon me verën më të nxehtë të regjistruar. Shkatërrimi i klimës ka nisur”.

Siç thotë Guterres, prej kohësh shkencëtarët kanë paralajmëruar se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen si pasojë e varësisë së njerëzimit nga karburantet fosile. Rritja e temperaturave kërkon edhe rritje të shpejtësisë së veprimit. Guterres u drejtohet udhëheqësve të shteteve se nuk duhet humbur asnjë moment tanimë për të shmangur kështu kaosin në lidhje me klimën.

Ndërsa sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore Meterologjike, Prof. Petter Taalas, paralajmëron se “hemisfera veriore sapo pati një verë ekstremesh, me valë të përsëritura të të nxehtit që nxisin zjarre shkatërruese, dëmtojnë shëndetin, ndikojnë në jetën e përditshme si dhe kanë shkaktuar një taksë të qëndrueshme në mjedis”.

Ndërsa në hemisferën jugore, shtrirja e akullit të detit Antarktik, sipas Taalas, ishte jashtë grafikëve dhe temperatura globale ishte përsëri në një rekord të ri.