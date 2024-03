Moska takim me ambasadorin e tyre në SHBA pasi Biden akuzoi Putin

Ambasadori i Rusisë Anatoly Antonov në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thirrur një ditë më parë për takim nga Moska, pas akuzës që presidenti Biden i bëri presidentit rus, Vladimir Putin. Biden një ditë më parë e cilësoi Putinin “vrasës”, dhe do paguajë një çmim për ndërhyrjen e pretenduar në zgjedhjet presidenciale të nëntorit të kaluar. Kjo deklaratë sipas zyrtarëve të lartë në Moskë, do sjellë diskutime lidhur me të ardhmen e marrëdhënies mes dy vendeve.

Lajmin për këtë e bëri me dije Ministria e Jashtme Ruse tha në një deklaratë, ndërsa mediat e huaja shkruajnë se qëllimi i takimit është që të narmalizohet kjo situatë e krijuar. "Gjëja kryesore për ne është të përcaktojmë mënyrat në të cilat mund të normalizohen marrëdhëniet e vështira ruso-amerikane, marrëdhënie të cilat janë zhytur në një qorrsokak nga Uashingtoni në vitet e fundit.

Ne jemi të interesuar të parandalojmë degradimin e tyre nëse amerikanët njohin rreziqet e përfshira, " tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova në një deklaratë në faqen e saj.

Komentet e Biden erdhën pas bërjes publik të një raporti të inteligjencës amerikane, i cili theksonte se Putini ishte pas ndërhyrjes në zgjedhje të Moskës në Shtetet e Bashkuara, një akuzë që Rusia e quajti të pabazë.