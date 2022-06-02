"Mos u mundoni të luani me ne!”/ Mediat greke “hidhen në sulm” pas kërcënimit të Turqisë
Mediat në Turqi kanë cilësuar si provokuese vizitën e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis në ishujt Kos dhe Keci, përballë Bodrumit.
Ato raportojnë ndër të tjera se në mediat greke, ku janë pasqyruar deklaratat e bëra të mërkurën nga presidenti Erdogan, Turqia ishte sot lajm i parë.
Ndërkohë kujtojmë se presidenti Erdogan i dha një mesazh shtetit fqinj: “Mos u mundoni të luani me Turqinë, na tregoni herë pas here avionët tuaj.
A nuk mësoni nga historia? Mos u mundoni të luani me Turqinë….Jemi të lodhur nga këto, nëse do të jeni të sinqertë, sedilja juaj është gati para nesh.”
Po ashtu, presidenti turk ka deklaruar se Turqia e ka mbyllur “plagën e hapur në zemër “të pushtimit duke i dhënë Hagia Sophia-s lirinë e saj origjinale pas 84 vjetësh.”
SHBA, sërish në skenë
Kryefjala e ditës së sotme në mediat greke ishte deklarata e SHBA-së, e cila ka mbështetur qartë Athinën që kur kriza që arriti kulmin në vitin 2020. Kathimerini citon deklaratën e Uashingtonit për lexuesit e tij me titullin “SHBA: Sovraniteti i Greqisë mbi ishujt është i padiskutueshëm”.
Sipas gazetës, Departamenti Amerikan i Shtetit po frenon përpjekjen e Turqisë për të sfiduar sovranitetin e ishujve grekë.
I njëjti lajm u shfaq në CNN Greece me titullin “Departamenti Amerikan i Shtetit-Turqisë: Sovraniteti grek në ishujt e Egjeut nuk mund të vihet në dyshim”.
“Erdogan duket i vendosur për gjithçka”
Në një analizë të titulluar ‘Erdogani duket i vendosur për gjithçka’ në edicionin anglisht të gazetës Kathimerini, thuhej se Erdogan dukej i vendosur të mërkurën në të gjitha frontet që ka hapur së fundmi me SHBA-në dhe aleatët e tij evropianë.
Në një tjetër analizë të gazetës, u argumentua se Ankaraja paralajmëroi se vera e nxehtë e vitit 2020 do të përsëritej me deklaratat e saj të ashpra dhe “provokimet” në rritje. Notis Papadopoulos, i cili shkroi analizën, pohonte se shkeljet u bënë sistematike pasi avionët luftarakë turq hynë në hapësirën ajrore greke.
Turqia vs 16 hartat
Kathimerini mbante në faqen edhe hartat e dërguara nga Ministria e Jashtme greke për të gjitha ambasadat dhe përfaqësitë. Sipas lajmit, hartat e dërguara përfaqësive të huaja pas deklaratave të bëra këtë javë nga Turqia datojnë nga viti 1972.
Afati në 16 harta të ndryshme është dita e sotme, pra viti 2022. Administrata e Athinës pretendon se Turqia nuk pretendonte asnjë të drejtë në ishujt në lindje të Detit Egje në vitin 1972.
Duke vënë në dukje se kërkesat e Ankarasë po rriteshin gradualisht deri në vitin 2022, Kathimerini pohonte se harta e parë tregon tabelën që doli sipas Traktatit të Lozanës të vitit 1923 dhe e dyta tregon vitin 1972, kur ishin të vlefshme gjashtë milje detare.
Sipas gazetës, me marrëveshjen e nënshkruar me Libinë në vitin 2019, Turqia ka injoruar ekzistencën e ishullit të Kretës.