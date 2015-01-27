Momente dramatike: Aeroplani rrëzohet në oqean (Video)
Lajmifundit / 27 Janar 2015, 10:38
Soft
Gjatë kamerave të fundjavës, rojet bregdetare të SHBA-ve kanë regjistruar momente dramatike, kur një aeroplan i vogël “Cirrus SR-22” mbeti pa karburantit disa qindra kilometra në verilindje të ishullit Havaian, Maui.
Piloti arriti të katapultoj nga aeroplani, ndërsa me ndihmën e një parashute të sigurt zbarkoi në det, transmeton Telegrafi.
Për fat të mirë çdo gjë përfundoi në rregull, kurse piloti nga ky aksident shpëtoi pa pësuar asnjë dëmtim.