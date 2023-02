Mjeku i rremë çoi në vdekjen e pesë pacientëve, paguanin deri në 200 mijë euro për një injeksion

Një rast i ri i një mjeku të rremë në Greqi ka dalë në dritë nga ankesat, të cilat çuan në hetime nga autoritetet.

Sipas informacioneve, bëhet fjalë për një fizioterapist, i cili është paraqitur si neurolog dhe dyshohet se ka mashtruar 15 persona nga vende të ndryshme të vendit, shumica prej tyre pacientë me sklerozë të shumëfishtë.

Pesë nga këta pacientë vdiqën.

Sipas informacioneve, për çdo injeksion me qeliza staminale ai ka marrë nga 10.000 deri në 25.000 euro, në varësi të situatës financiare të viktimave.

Madje disa shkuan aq larg sa paguanin 200 mijë euro. Fitimet nga mashtrimi i njerëzve në nevojë llogariten në një milion euro.

Ngjarja ka ndodhur në Athinë.

Sipas informacioneve, hetimi ka nisur në dhjetor 2020, kur vëllai i pacientit nga Selaniku ka denoncuar mjekun 65-vjeçar tek efektivët e Drejtorisë së Krimit të Organizuar.

Pacienti vuante nga skleroza e shumëfishtë dhe mjeku i rremë, i cili pretendonte se ishte neurolog në vend të fizioterapistit, i kishte sugjeruar tashmë në 2015 terapinë me qeliza burimore.

Shëndeti i pacientit u përkeqësua dhe ai vdiq disa muaj më vonë.

Në dhjetor të po atij viti, vëllai i pacientit denoncoi veprimin e mjekut fals. Nga hetimi i zyrtarëve të Sigurimit të Selanikut në dosjen e Policisë, rezultoi se ndaj të dyshuarit ishte ngritur tashmë një rast në vitin 2019 për mashtrim.

Mjeku fals kishte nxjerrë 135.000 euro, për t’ia aplikuar një vajze të re, e cila vuante nga skleroza e shumëfishtë, trajtimi me qeliza staminale. Kështu, ka nisur një hetim, të cilin e ka ndërmarrë Nëndrejtoria për Luftën kundër Krimit të Organizuar.

Dosja që raportohet se është ngritur ndaj 65-vjeçarit ka të bëjë me veprën penale të mashtrimit, edhe atë të vrasjes në seri.

Për t’i dhënë besueshmëri mashtrimit, mjeku i rremë po punonte me një mjek në Shtutgart. Në këtë kuadër, ai udhëtoi me pacientët në Gjermani gjoja për analiza të specializuara dhe më pas u ofroi trajtim me qeliza staminale.

Në fakt, burimet raportojnë se ai i kërkonte viktimat e tij të mundshme edhe në kisha.