Mjeku i Papa Françeskut flet për momentin më kritik të shëndetit të tij: Menduam t’ia ndërprisnim trajtimin!

Një moment përcaktues në shëndetin e Papa Françeskut bëri që stafi mjekësor të konsideronte “ndërprerjen e trajtimit të Papës” dhe lënien e tij të vdiste, gjatë qëndrimit të tij në spital me një sëmundje të zgjatur të frymëmarrjes.

Profesor Sergio Alfieri i tha gazetës italiane se momenti më kritik për Papa Françeskun erdhi më 28 shkurt, kur Papa pësoi një krizë të frymëmarrjes dhe thithi të vjellat e tij.

“Duhet të zgjidhnim nëse do ta ndalonim dhe do ta linim të ikte apo nëse do ta shtynim dhe të provonim të gjitha barnat dhe trajtimet e mundshme, duke rrezikuar shumë për të dëmtuar organet e tjera. Dhe në fund, ne zgjodhëm këtë rrugë,” tha Alfieri.

Alfieri, i cili ishte drejtuesi i ekipit në spitalin Gemelli të Romës dhe mjeku i Papës, tha se vendimi për të vazhduar trajtimin u mor nga Massimiliano Strapetti, infermieri i Françeskut.

Ai thuhet se i tha mjekut: “Provo gjithçka, nuk duhet të heqim dorë”

Papa doli nga spitali më 23 mars pas 38 ditësh i shtruar. Ai pati disa sulme respiratore gjatë qëndrimit në spital, ku Alfieri më parë tha se dy prej tyre rrezikuan jetën e Papës.

Gjatë qëndrimit të tij, Vatikani dha detaje të shkëlqyera për gjendjen e Françeskut. Sipas Alfierit, Papa ishte ai që mori vendimin për të ndarë të vërtetën për situatën e tij.