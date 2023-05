Mitsotakis foto me qytetarët 24 orë para zgjedhjeve, optimist për pritjen: Njerëzit më të ngrohtë se në 2019-ën

Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis është parë në rrugë mëngjesin e sotëm. Një ditë para zgjedhjeve dhe pak para kafesë së zakonshme me gazetarët, kryeministri me një humor të gëzuar, bisedoi me njerëzit dhe bëri foto me turistët.

Duke folur para redaktorëve politikë, Mitsotakis ndër të tjera theksoi: “Ishte një periudhë e qytetëruar parazgjedhore. Ne zgjodhëm të flasim për të ardhmen. Njerëzit ishin më “të ngrohtë” ndaj meje në krahasim me vitin 2019, më njohin më mirë”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nesër, Mitsotakis do të shohë exit poll-et nga selia e ND në rrugën Piraeus, ku do të ndjekë edhe finalen e basketbollit të Euroligës ndërmjet Olympiakos dhe Real Madridit.