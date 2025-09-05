Misioni sekret i Navy Seal, marinsat amerikanë shkuan në Korenë e Veriut të përgjonin dhe përfunduan duke vrarë civilë
“New York Times” ka zbuluar një mision sekret të marinsave elitë, Navy Seals, kur në vitin 2019 zbarkuan në Korenë e Veriut për të instaluar një pajisje përgjimi, por dështuan. Episodi ka ndodhur kur Donald Trump ishte president, gjatë mandatit të parë.
Ishte natë dimri kur një grup Navy SEAL doli nga deti dhe u afrua në bregun me shkëmbinj të Koresë së Veriut. Ata ishin angazhuar në një mision tepër sekret, kaq të ndërlikuar dhe me pasoja të mëdha, saqë çdo veprim duhej të ishte i përsosur.
Qëllimi i misionit ishte të vendosnin një pajisje elektronike që do t’i mundësonte Shteteve të Bashkuara të ndërhynin në komunikimet e liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong-un, gjatë bisedimeve për armët bërthamore me Presidentin Trump.
Ky mision kishte potencialin të siguronte informacione të vlefshme inteligjence, por gjithashtu rrezikonte të vendoste ushtarët amerikanë në territorin e Koresë së Veriut, një veprim që nëse do të zbuloheshin, mund të shkaktonte jo vetëm dështimin e negociatave, por gjithashtu një krizë pengjesh ose një përshkallëzim të një konflikti me një armik bërthamor.
Për shkak të rreziqeve të mëdha, misioni kërkonte miratimin e drejtpërdrejtë nga Presidenti i SHBA-së.
Për realizimin e operacionit, ushtria zgjodhi Red Squadron, një njësi e njohur e SEAL Team 6, e cila kishte realizuar misionin e famshëm për eliminimin e Osama bin Laden. SEAL kanë kaluar muaj duke u stërvitur, të vetëdijshëm se çdo lëvizje duhej të ishte e përsosur. Por, kur ata mbërritën në bregun që mendonin se ishte i braktisur, veshur me kostume të errëta dhe syze vizioni nate, misioni u shpërbë në sekonda.
Një anije e Koresë së Veriut u shfaq nga errësira. Ishte një anije me ekuipazh civil dhe jo ushtarake. Të frikësuar se mund të ishin zbuluar, SEAL hapën zjarr. Për pak sekonda, të gjithë pasagjerët e anijes koreano-veriore u vranë. SEAL u tërhoqën dhe ikën në det, pa mundur të vendosnin pajisjen e përgjimit.
Ky operacion i vitit 2019 asnjëherë nuk u bë publik, dhe detajet e tij mbetën të klasifikuara. Ky raport është i pari që zbardh ngjarjet e plotë të këtij operacioni. Administrata Trump nuk informoi asnjë nga anëtarët e rëndësishëm të Kongresit të SHBA-së, që mbikëqyrin operacionet inteligjente, as para dhe as pas misionit.
Menjëherë pas operacionit, satelitët spiunë të SHBA-së zbuluan një rritje të aktivitetit të forcave ushtarake të Koresë së Veriut në zonën përkatëse. Kjo nuk çoi në reagime publike nga Koreja e Veriut, dhe ende mbetet e paqartë nëse ata e kuptuan plotësisht se kush qëndronte pas këtij operacioni.
Në fund të shkurtit 2019, Trump u takua me Kim Jong Un në Vietnam për një samit bërthamor, por bisedimet e dështuan. Më pas, Koreja e Veriut rifilloi testet e raketave.
Ky mision sekret është një histori që mbetet për t'u studiuar si një nga ato operacione që mund të kenë pasur impakte të mëdha në zhvillimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, por që gjithashtu thekson rreziqet e përfshira në veprimet ushtarake sekrete, ku çdo gabim mund të çojë në pasoja të papritura dhe katastrofike.