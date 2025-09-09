LEXO PA REKLAMA!

Ministrja e re e Shëndetësisë humb ndjenjat gjatë konferencës për shtyp

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 19:01
Bota

Ministrja e re e Shëndetësisë humb ndjenjat gjatë

Një moment i pazakontë ndodhi të martën në Suedi, pak minuta pas prezantimit zyrtar të ministres së re të Shëndetësisë, Elisabeth Lann.

Gjatë një konference për shtyp, ajo humbi ndjenjat dhe u rrëzua, duke goditur kokën në podium.

Rojet e sigurisë dhe anëtarët e qeverisë ndërhynë menjëherë për ta ndihmuar. Pas disa minutash, ministrja u shoqërua jashtë sallës dhe konferenca u anulua.

Më vonë, Lann u kthye në sallë e buzëqeshur, duke shpjeguar se kishte pasur sheqer të ulët në gjak dhe se nuk kishte lëndime serioze.


Elisabeth Lann mori detyrën si ministre e Shëndetësisë vetëm një ditë pas dorëheqjes së paraardhëses së saj.

