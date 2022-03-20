LEXO PA REKLAMA!

Ministria ruse e Mbrojtjes: Kemi vrarë dhjetëra ‘mercenarë’ ukrainas në një sulm me raketa

Lajmifundit / 20 Mars 2022, 10:54
Bota

Ministria ruse e Mbrojtjes: Kemi vrarë dhjetëra

Ministria ruse e Mbrojtjes deklaron se ka vrarë dhjetëra “mercenarë” në një sulm me raketa në një qendër trajnimi në Ukrainën perëndimore.

Kështu raporton agjencia shtetërore e lajmeve RIA. Gjeneral Major Igor Konashenkov, një zëdhënës i ministrisë, tha se më shumë se 100 trupa ukrainase dhe “mercenarë të huaj” u vranë kur një “raketë me precizion të lartë” goditi një bazë ukrainase pranë Ovruch në Zhytomyr Oblast.

“Raketat e lëshuara nga ajri me precizion të lartë goditën qendrën e trajnimit për forcat e operacioneve speciale të forcave të armatosura ukrainase, ku ishin vendosur mercenarët e huaj që mbërritën në Ukrainë,” tha Konashenkov.

