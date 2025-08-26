Ministri i Transportit thyen rregullat e qarkullimit rrugor! Reagon pasi gjobitet: Denoncova veten
Ministri i Transportit të Turqisë, Abdulkadir Uraloglu, u gjobit pas publikimit të një videoje në rrjetin social X ku shihej duke ngarë me shpejtësi të lartë në një autostradë pranë Ankarasë.
Në pamjet e shoqëruara me muzikë popullore dhe fragmente nga fjalimet e presidentit Recep Tayyip Erdogan, shpejtësia e makinës shfaqej duke arritur 190 deri në 225 km/orë, në një autostradë ku kufiri i lejuar është 140 km/orë.
Disa orë më vonë, Uraloglu ripostoi videon dhe publikoi kopjen e njoftimit të policisë, duke pranuar se ishte gjobitur për shkeljen. Gjobën e mori 9,267 lira turke (rreth 225 dollarë).
“Dola për të kontrolluar autostradën Ankara–Nigde dhe pa dashje e kalova limitin e shpejtësisë për një periudhë të shkurtër. Me videon praktikisht e denoncova veten“, shkroi ministri në postim.
Ky incident ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa shumë përdorues e komentuan si një shembull i pakujdesisë edhe nga zyrtarët e lartë.