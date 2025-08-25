LEXO PA REKLAMA!

Ministri i Transportit me 225 km në orë në timon, gjobitet me 280 dollarë

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 20:39
Bota

Ministri turk i Transportit Abdulkadir Uraloglu u gjobit për shpejtësi të lartë pasi postoi një video të tij duke drejtuar 225 kilometra në orë në një autostradë, pothuajse dyfishi i shpejtësisë së lejuar.

Pamjet, të shoqëruara me muzikë dhe fragmente nga një fjalim i Presidentit Tayyip Erdogan mbi infrastrukturën qeveritare, tregonin shpejtësinë e matësve që rritej ndjeshëm dhe makinën e ministrit duke kaluar me shpejtësi në segmentin Ankara-Nigde.

Policia e trafikut e gjobiti atë me 9,267 lira turke (rreth 280 dollarë) për shkeljen, e cila ndodhi rreth pesëdhjetë kilometra larg kryeqytetit Ankara, ku shpejtësia e lejuar është 140 km/orë.

Duke iu përgjigjur kritikave dhe talljeve në mediat sociale, Uraloglu më vonë kërkoi falje publikisht në rrjetet sociale.

 

 

 

