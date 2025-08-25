Ministri i Transportit me 225 km në orë në timon, gjobitet me 280 dollarë
Ministri turk i Transportit Abdulkadir Uraloglu u gjobit për shpejtësi të lartë pasi postoi një video të tij duke drejtuar 225 kilometra në orë në një autostradë, pothuajse dyfishi i shpejtësisë së lejuar.
Pamjet, të shoqëruara me muzikë dhe fragmente nga një fjalim i Presidentit Tayyip Erdogan mbi infrastrukturën qeveritare, tregonin shpejtësinë e matësve që rritej ndjeshëm dhe makinën e ministrit duke kaluar me shpejtësi në segmentin Ankara-Nigde.
Policia e trafikut e gjobiti atë me 9,267 lira turke (rreth 280 dollarë) për shkeljen, e cila ndodhi rreth pesëdhjetë kilometra larg kryeqytetit Ankara, ku shpejtësia e lejuar është 140 km/orë.
Duke iu përgjigjur kritikave dhe talljeve në mediat sociale, Uraloglu më vonë kërkoi falje publikisht në rrjetet sociale.