Ministri i Jashtëm i Ukrainës: Në Kherson rreth 300 mijë njerëz po vuajnë nga uria
Lajmifundit / 22 Mars 2022, 17:07
Bota
Zëdhënësi i ministrisë së Jashtme në Ukrainë, Okeg Nikolenko ka paralajmëruar se qytetarët në Kherson po përballen me mungesën e ushqimeve.
Nikolenko ka theksuar se rreth 300,000 njerëz në qytetin jugor tashmë të pushtuar, po mbarojnë ushqimet de furnizimet mjekësore.
Kherkson është qyteti i parë i Ukrainës i cili ra në duart e trupave rusë, pasi pushtuan Ukrainën më 24 shkurt.