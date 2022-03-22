LEXO PA REKLAMA!

Ministri i Jashtëm i Ukrainës: Në Kherson rreth 300 mijë njerëz po vuajnë nga uria

Lajmifundit / 22 Mars 2022, 17:07
Bota

Zëdhënësi i ministrisë së Jashtme në Ukrainë, Okeg Nikolenko ka paralajmëruar se qytetarët në Kherson po përballen me mungesën e ushqimeve.

Nikolenko ka theksuar se rreth 300,000 njerëz në qytetin jugor tashmë të pushtuar, po mbarojnë ushqimet de furnizimet mjekësore.

Kherkson është qyteti i parë i Ukrainës i cili ra në duart e trupave rusë, pasi pushtuan Ukrainën më 24 shkurt.

 

