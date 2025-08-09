LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ministri i jashtëm i Turqisë: Vendet myslimane duhet të bashkohen kundër planit për marrjen e Gazës

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 14:32
Bota

Ministri i jashtëm i Turqisë: Vendet myslimane duhet të bashkohen

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, deklaroi se vendet myslimane duhet të bashkohen për të mobilizuar komunitetin ndërkombëtar kundër planit të Izraelit për të marrë nën kontroll qytetin e Gazës.

Kjo deklaratë u bë pas takimeve në Egjipt me presidentin Abdel Fattah el-Sisi dhe ministrin e Jashtëm egjiptian, gjatë një konference të përbashkët për shtyp në El Alamein.

Fidan njoftoi gjithashtu se Organizata e Bashkëpunimit Islamik ka thirrur një takim urgjent për këtë çështje.

Plani i miratuar nga kabineti i sigurisë së Izraelit ka marrë kritika të ashpra nga shumë vende, përfshirë Gjermaninë, e cila ka pezulluar eksportin e armëve drejt Izraelit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion