Ministri i jashtëm i Turqisë: Vendet myslimane duhet të bashkohen kundër planit për marrjen e Gazës
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, deklaroi se vendet myslimane duhet të bashkohen për të mobilizuar komunitetin ndërkombëtar kundër planit të Izraelit për të marrë nën kontroll qytetin e Gazës.
Kjo deklaratë u bë pas takimeve në Egjipt me presidentin Abdel Fattah el-Sisi dhe ministrin e Jashtëm egjiptian, gjatë një konference të përbashkët për shtyp në El Alamein.
Fidan njoftoi gjithashtu se Organizata e Bashkëpunimit Islamik ka thirrur një takim urgjent për këtë çështje.
Plani i miratuar nga kabineti i sigurisë së Izraelit ka marrë kritika të ashpra nga shumë vende, përfshirë Gjermaninë, e cila ka pezulluar eksportin e armëve drejt Izraelit.