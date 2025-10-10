Çmimi Nobel për Paqen, Rusia mbështet nominimin e Donald Trump
Rusia do të mbështeste nominimin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për Çmimin Nobel për Paqen, tha të hënën këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov, siç raportoi agjencia shtetërore e lajmeve TASS.
Fituesi i çmimit të vitit 2025 do të shpallet në orën 12:00, por vëzhguesit me përvojë të institucionit thonë se është shumë e pamundur që Trump të fitojë.
Rusia ka shprehur vazhdimisht mirënjohje për përpjekjet e Trump për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, në deklaratat e lëshuara dje, tha se Kievi do ta nominonte Trump për Çmimin Nobel për Paqen, të cilin ai vetë e dëshiron me zjarr, nëse ai mund të arrinte një armëpushim.