MESAZHI i papritur i Putin: Bota është në një gjendje turbulence

Një rend botëror më i drejtë shumëpolar do të zëvendësojë në mënyrë të pashmangshme sistemin e vjetër unipolar, tha të hënën Presidenti rus Vladimir Putin gjatë një ceremonie teksa u takua me 21 ambasadorë të rinj të huaj dhe mori kredencialet e tyre diplomatike, shkruajnë mediat e huaja.

"Bota është në një gjendje turbulence dhe po kalon një transformim rrënjësor. Megjithatë, një prirje themelore është fakti që sistemi i mëparshëm unipolar po zëvendësohet me një rend botëror shumëpolar më të drejtë," tha presidenti.



Putin e quajti këtë tranzicion një proces objektiv, i cili është gjithashtu i pakthyeshëm. Presidenti vuri në dukje më tej se Rusia do të vazhdojë të ndjekë një politikë të jashtme të pavarur dhe do të mbetet e hapur për partneritete konstruktive me të gjitha vendet.

"Vendi ynë nuk ka synime të njëanshme ... armiqësore ndaj askujt," tha ai, duke shtuar se Rusia kundërshton çdo lloj "konfrontimi blloku" ose çdo vendim që bie ndesh me parimet e mishëruara në Kartën e Kombeve të Bashkuara.