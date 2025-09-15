Mesazh për NATO-n? Manovrat ushtarake ruse-bjelloruse ndezin alarmin në Europë!
Në një fushë të madhe 72 kilometra nga kryeqyteti i Bjellorusisë, Minsk, po zhvillohet një betejë. Ka shpërthime gjigante ndërsa bombarduesit Sukhoi-34 hedhin bomba. Re të mëdha tymi errësojnë qiellin.
I gjithë territori jehon nga zhurma e mortajave dhe predhave të artilerisë që shpërthejnë. Helikopterë luftarakë bashkohen në sulm, ndërsa dronë vëzhgues fluturojnë sipër për të parë dëmin.
Por është vetëm një stërvitje.
Disa media ndërkombëtare janë sjellë në poligonin stërvitor Borisovsky, ku forcat bjelloruse dhe ruse po marrin pjesë në manovra të përbashkëta.
Është pjesë e stërvitjes ushtarake Zapad-2025 (“Perëndimi 2025”). Edhe atashetë ushtarakë nga një sërë ambasadash po e vëzhgojnë stërvitjen nga një platformë vrojtimi.
Këto janë ushtrime të planifikuara. “Perëndimi 2025” zhvillohet çdo katër vjet.
Në vitin 2022 morën pjesë 200,000 trupa, ndërsa stërvitjet e këtij viti përfshinë më pak ushtarë.
Moska dhe Minsku pohojnë se stërvitjet kanë një natyrë thjesht mbrojtëse, se ato janë krijuar për të forcuar sigurinë e Rusisë dhe Bjellorusisë dhe për të kundërshtuar çdo kërcënim të mundshëm të jashtëm.
Pretendime të ngjashme janë bëre edhe tre vite e gjysmë më parë.
Në shkurt 2022 BBC vizitoi Bjellorusinë për të raportuar mbi stërvitjen ushtarake bjelloruse-ruse “Union Resolve”. Kur stërvitja përfundoi, në vend që të ktheheshin në shtëpi, trupat ruse pushtuan Ukrainën fqinje nga territori i Bjellorusisë.
Kësaj here Bjellorusia këmbëngul se nuk ka asgjë për të fshehur.
Përfaqësues të 23 shteteve, përfshirë SHBA-në, Turqinë dhe Hungarinë, panë stërvitjen ushtarake.
“Ne e konsiderojmë këtë stërvitje si të paprecedent në transparencën e saj,” u tha gazetarëve në poligon gjeneral majori Valery Revenko, asistent i ministrit të mbrojtjes bjellorus.
“Ne nuk po kërcënojmë askënd. Ne jemi për dialog konstruktiv dhe pragmatik.”
Qartësisht kryeministri polak Donald Tusk nuk është i bindur. Ai e ka quajtur stërvitjen “Perëndimi 2025” “shumë agresive”. Polonia mbylli kufirin me Bjellorusinë para stërvitjes, duke nxitur një reagim të zemëruar nga Minsku.
“Perëndimi 2025” përkon me një periudhë tensioni të lartë në rajonin e Europës Lindore. Në jug, Rusia nuk tregon asnjë shenjë për t’i dhënë fund luftës së saj ndaj Ukrainës.
Javën e kaluar Polonia akuzoi Rusinë për shkelje të qëllimshme të hapësirës së saj ajrore me një inkursion dronësh rusë. NATO ngriti avionë luftarakë për të rrëzuar disa nga dronët.
Moska u përgjigj duke pretenduar se “nuk kishte planifikuar të godiste objektiva në territorin polak.”
Dje Rumania zbuloi se një dron rus kishte shkelur gjithashtu hapësirën e saj ajrore. Në Europë ka shqetësim të gjerë se inkursionet e tilla me dronë nuk janë aksident, por një strategji ruse për të testuar unitetin dhe vendosmërinë e udhëheqësve europianë dhe të aleancës së NATO-s.
Si Rusia ashtu edhe Bjellorusia kanë bërë përpjekje kohët e fundit për të përmirësuar marrëdhëniet me Uashingtonin dhe për të ndërtuar një marrëdhënie me administratën Trump. Por, në rastin e të dyjave, marrëdhëniet me Europën mbeten të tendosura.
Vendimi i autoriteteve bjelloruse për të ftuar mediat ndërkombëtare në stërvitjen “Perëndimi 2025” mund të shihet në dy mënyra.
Së pari, si një përpjekje për transparencë, kështu e paraqet Minsku.
Por në shpërthimet dhe të shtënat në poligonin Borisovsky ka, ndoshta gjithashtu, një mesazh për Perëndimin. Dhe mbi të gjitha, për Europën.
Ky mesazh mund të lexojë diçka të tillë: “Shihni dhe konsideroni fuqinë ushtarake pranë derës suaj; konfrontimi me Moskën nuk është në interesin tuaj.”