Merret vendimi, Ukraina i ndërpret Europës furnizimin me energji

Ministria e Energjisë në Ukrainë bën me dije se nga dita e nesërme do të ndalojë furnizimin me energji elektrike për vendet e Bashkimit Europian për shkak të dëmeve të mëdha që shkaktuan bombardimet e fundit ruse në stacionet elektrike dhe termocentrale.

Pas sulmeve ruse me 83 raketa ku qytetet kryesore janë në alarm, ka ardhur ndërprerja e energjisë elektrike për disa shtete të BE.

Sipas njoftimit zyrtar, ndërprerja e energjisë do të ndihmojë Ukrainën që të stabilizojë sistemin e saj energjetik.



Ukraina nisi të eksportonte energji elektrike në vendet e Bashkimit Europian më 1 korrik. Në atë kohë, presidenti Zelensky u shpreh se ky proces kishte si synim të ndihmonte Europën të reduktonte varësinë nga energjia ruse.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas njoftimit zyrtar ndërprerja e energjisë do të ndihmojë Ukrainën që të stabilizojë sistemin e saj energjetik.

Kujtojmë se Ukraina filloi eksportin e energjisë në Bashkimin Evropian më 1 korrik. Në atë kohë, presidenti Volodymir Zelensky tha se nisja e transmetimit të energjisë ishte fillimi i një procesi që mund të ndihmonte Evropën të reduktonte varësinë e saj nga hidrokarburet ruse.

Kjo ndërprerje e komplikon situatën energjitike në disa shtete të BE.