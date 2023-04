Merkel u kërkon falje qytetarëve: Mbyllja për Pashkë ishte gabim, fajin e kam vetëm unë!

Me një deklaratë para mediave kancelarja Merkel tërhoqi të mërkurë (24.03) vendimin që parashikonte një superlockdown në ditët e Pashkëve. Vendimi për qetësinë e Pashkëve ishte "gabim" dhe tërhiqet.

"Gabimi është vetëm e tërësisht gabimi im", tha Merkel dhe u kërkoi gjermanëve të falur. Ky vendim solli shumë pasiguri të tjera, tha Merkel. Qëllimi ishte i mirë, tha ajo, por nuk u mendua mirë, sepse mbetën ende shumë pyetje të hapura.

Merkel tha, se po bëjmë gjithçka që sistemi ynë shëndetësor të përballojë rëndesën e madhe për shkak të pandemisë. Merkel të mërkurën del para Bundestagut për t'i përgjigjur pyetjeve të deputetëve për vendimet e fundit kundër pandemisë.

Në fillim të javës në takimin e kryeministrave të landeve me kancelaren Merkel u vendos që për shkak të tendendës së rritjes së madhe të infektimeve, lehtësimet e bëra në dy javët e fundit të tërhiqen. Përveç kësaj gjatë ditëve të Pashkëve u vendos e ashtuquajtura "qetësia e Pashkëve", një lloj superlockdowni.

Nga e enjtja e ardhshme (01.04) deri të hënën e Pashkëve (05.04) do të mbyllej jeta publike, vetëm të shtunën e ardhshme do të hapeshin për pak orë supermarketet. Pas reagimeve të shumta të ashpra, Merkel thirri të mërkurën konferencë të shpejtë me kryeministrat e landeve, ku tha se e merr përgjegjësinë, dhe e tërhoqi vendimin. Puna që investohet për këtë dhe ajo që përfitohet nuk janë në proporcion, tha ajo.

Kryeministrat e landeve, sipas deklarimeve, shprehën respekt për kancelaren dhe theksuan përgjegjësinë e përbashkët. Kryeministri bavarez, Markus Söder, tha "se kam respekt për deklaratën e Merkelit." Kurse kryeministri i landit Renani-Veriore Vestfali. Armin Laschet (CDU) tha se është më mirë, kur gjërat problematike tërhiqen./DW