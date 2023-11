“Meloni ka dërguar vetëm turistë në Shqipëri”, ish-kryeministri Italian skeptik për marrëveshjen me Ramën

Ish-kryeministri i Italisë, Matteo Renzi ka reaguar lidhur me marrëveshjen e nënshkruar një ditë më parë mes Melonit dhe Ramës për ndërtimin e 2 qendrave të strehimit në Shqipëri, me qëllim për të menaxhuar fluksin e emigrantëve.

Renzi e shikon me skepticizëm këtë marrëveshje, ndërsa deklaron se deri tani Meloni ka dërguar në Shqipëri vetëm turistë.

Sipas tij, zgjidhja e vetme është që këta emigrantë të paligjshëm që kalojnë Mesdheun, të dërgohen në punë ndërsa çdo gjë tjetër tingëllon më shumë si reklamë.

“Le të shohim nëse kalojmë nga fjalët në veprime. Është qeveria që duhej të bllokonte zbarkimet. Për momentin në Shqipëri Meloni na ka dërguar turistë vetëm këtë verë. Të shohim nëse kjo zgjidhje do të funksionojë, unë vazhdoj të mendoj se ka vetëm një zgjidhje dhe ajo është dërgimi i këtyre njerëzve në punë. Ruajini në det dhe më pas dërgojini në punë. Pjesa tjetër më tingëllon si reklama, pastaj do të shohim nëse do të funksionojë. Më duket një zgjidhje mjaft teorike dhe jopraktike”, ka deklaruar Matteo Renzi.