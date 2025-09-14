Meksikë/ Aksident në autostradën midis Meridës dhe Campeche, 15 të vdekur (VIDEO)
Të paktën 15 persona humbën jetën në një aksident tragjik në autostradën Mérida–Campeche në Gadishullin Jukatan, Meksikë. Sipas autoriteteve, një rimorkio me pasagjerë u përplas me dy automjete të tjera, duke shkaktuar një zjarr të madh që përfshiu mjetet në pak minuta.
Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë skena tronditëse me trupat e viktimave të shtrirë në asfalt, ndërsa flakët shiheshin nga larg. Guvernatori i Jukatanit, Joaquin Díaz Mena, shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe tha se ekipet e emergjencës dhe ato shëndetësore janë në gatishmëri të plotë për t’u ofruar ndihmë të mbijetuarve dhe të afërmve.
‼️Tragedia en Mérida-Campeche, al momento 15 fallecidos— PERIÓDICO SupreMo ???? (@Diario_Supremo) September 14, 2025
Sucedió en el kilómetro 127, tramo Chocholá-Kopomá
Los involucrados: camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo
????Nadie controla las carreteras mexicanas, la autoridades sólo se dedican a extorsionar… pic.twitter.com/efMFDEdzHp
“Me hidhërim të thellë morëm lajmin për aksidentin e trishtueshëm… Shprehim solidaritetin dhe mbështetjen tonë për familjet e prekura gjatë këtij momenti të dhimbshëm,” shkroi ai në platformën “X”.
Hetimet për shkaqet e ngjarjes tragjike kanë nisur, ndërsa autoritetet lokale paralajmërojnë për bllokim të pjesshëm të rrugës deri në përfundim të punimeve të pastrimit.