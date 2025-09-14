LEXO PA REKLAMA!

Meksikë/ Aksident në autostradën midis Meridës dhe Campeche, 15 të vdekur (VIDEO)

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 19:32
Meksikë/ Aksident në autostradën midis Meridës dhe Campeche,

Të paktën 15 persona humbën jetën në një aksident tragjik në autostradën Mérida–Campeche në Gadishullin Jukatan, Meksikë. Sipas autoriteteve, një rimorkio me pasagjerë u përplas me dy automjete të tjera, duke shkaktuar një zjarr të madh që përfshiu mjetet në pak minuta.

Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë skena tronditëse me trupat e viktimave të shtrirë në asfalt, ndërsa flakët shiheshin nga larg. Guvernatori i Jukatanit, Joaquin Díaz Mena, shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe tha se ekipet e emergjencës dhe ato shëndetësore janë në gatishmëri të plotë për t’u ofruar ndihmë të mbijetuarve dhe të afërmve.

“Me hidhërim të thellë morëm lajmin për aksidentin e trishtueshëm… Shprehim solidaritetin dhe mbështetjen tonë për familjet e prekura gjatë këtij momenti të dhimbshëm,” shkroi ai në platformën “X”.

Hetimet për shkaqet e ngjarjes tragjike kanë nisur, ndërsa autoritetet lokale paralajmërojnë për bllokim të pjesshëm të rrugës deri në përfundim të punimeve të pastrimit.

 

