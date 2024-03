Mediat ruse shpallin të vdekur Mbretin Charles III

Ambasada britanike në Kiev lëshoi një përgënjeshtrim zyrtar sot pasi një mori raportimesh të rreme që vinin nga mediat ruse pretendonin vdekjen e Mbretit Charles. Akuzat pranonin se monarku, në moshën 75-vjeçare, kishte vdekur për shkak të komplikacioneve nga kanceri.

Ky dezinformim, i cili u përhap me shpejtësi nëpër faqet e ndryshme ruse të lajmeve dhe kanalet e mediave sociale, nxiti konfuzion dhe shqetësim përpara se të përgënjeshtrohej me shpejtësi.

Raportet fillestare dolën të shoqëruara nga një deklaratë e rreme që i atribuohet Buckingham Palace, duke njoftuar vdekjen e parakohshme të mbretit.

Agjencia e lajmeve ruse ‘Sputnik’ ishte ndër mediat që përhapën këtë lajm të rremë, vetëm për t’u tërhequr nga pretendimet e tyre pak më vonë. Platformat e mediave sociale të Ambasadës Britanike u mobilizuan menjëherë për të shuar thashethemet e pabaza, duke pohuar se Mbreti Charles është ende gjallë.

I diagnostikuar me kancer në fillim të këtij viti, monarku është këshilluar të kufizojë angazhimet publike gjatë trajtimit. Megjithatë, raportet e fundit sugjerojnë vendosmërinë e tij për të marrë pjesë në ngjarjet e ardhshme ceremoniale, duke përfshirë Trooping of the Color për nder të ditëlindjes së tij të planifikuar për 15 qershor.