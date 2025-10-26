Mediat britanike ‘jehonë’ deklaratave të Edi Ramës nga Londra :Kryeministri shqiptar kritikoi Farage dhe ironizoi Braverman
Mediat britanike i kanë bërë ‘jehonë’ deklaratave të Edi Ramës nga Londra.
“The London Economic” shkruan se kryeministri i Shqipërisë ka bërë një përmbledhje dhe ka mbajtur një qëndrim të ashpër për Brexit, ndërsa ka kritikuar edhe “teatralitetin” e Nigel Farage-it.
“Gjatë një vizite në Chatham House për një samit për të adresuar trafikimin përmes Ballkanit, Edi Rama vlerësoi qeverinë e Keir Starmer për progresin në luftën kundër emigracionit të paligjshëm.
Udhëheqësi shqiptar tha se bashkëpunimi kundër krimit të organizuar dhe migracionit të paligjshëm po funksionon në një “mënyrë fantastike” që ai beson se është gjithashtu “e qëndrueshme”, shkruan nga ana tjetër tabloidi “Mirror”.
Sipas“The London Economic”, Rama theksoi se është e lehtë për njerëz si Farage të jenë kritikë, duke thënë: Kemi parë më shumë se një herë se puna e qeverisë është diçka krejtësisht e ndryshme nga poezia e opozitës.
Ai e etiketoi udhëheqësin e Reformës një “pasqyrë problemesh që ka njëfarë kapaciteti teatral për të qenë tërheqës”.
Rama, shton më tej media britanike, dha një përmbledhje ‘të fortë’ të ndikimit që Brexit ka pasur në Mbretërinë e Bashkuar.
Pjesë nga shkrimi i “The London Economic”:
Duke iu referuar ironisë së Brexit-it që shitet si një mënyrë për të kontrolluar imigracionin, por që në fakt ka efektin e kundërt, ai tha: Disa i quajnë ato varka të vogla, disa i quajnë varka të Brexit-it. Dhe dikush pyet veten pse e latë Evropën. Ju u larguat nga Evropa sepse donit më pak anije, dhe keni më shumë anije. E latë Evropën sepse donit më shumë investime. Keni më pak investime. E latë Evropën sepse donit më shumë lumturi. Tani jeni në depresion.
Rama gjithashtu sulmoi ish-sekretaren e brendshme, Suella Braverman, për komentet e mëparshme që ajo bëri për shqiptarët.
Gjatë kohës së saj në qeveri, Braverman kishte thënë se Partia Laburiste do të “lejonte të gjithë kriminelët shqiptarë të vinin në këtë vend”.
Duke iu referuar komenteve, Rama tha se ishte ende i zemëruar me Braverman, përpara se të nxirrte në pah rënien e saj duke pyetur: Meqë ra fjala, ku është ajo?
“Mbaje mend, e di, mos u ngatërro me shqiptarët sepse nëse të mallkojnë, thjesht zhdukesh”, shtoi ai./TCH