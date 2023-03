Media amerikane jehonë skandal ‘McGonigal’: Kina ndikoi në mënyrë korruptive te Rama

Rikthehet sërish në skenë skandali 'McGonigal'. Revista amerikane 'American Thinker' ka bërë një shkrim për korrupsionin në FBI (duke përfshirë Shqipërinë dhe McGonigal) dhe në Ukrainë, duke përmendur më konkretisht djalin e Joe Biden, Hunter Biden, i cili sipas tyre ka 'dorë' në dy çështjet.

Sipas tyre, një pikë kyçe në çështjen e Charles McGonigal ishte kryeministri Edi Rama. 'Amerikan Thinker' shkruan se pranë Ramës, është shfaqur Dorian Duçka, për të cilin thonë se ishte i punësuar nga firma globale kineze e energjisë CEFC, e se mbante titullin e “këshilltarit të investimeve” në Shqipëri.

"Duket se CEFC po ndikonte në mënyrë korruptive te Rama për të marrë kontrata"- theksohet në artikull.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sikur mos të mjaftonte skandali 'McGongial', në artikull përmendet edhe korrupsioni në Qeveri dhe lidhja me kartelin kryesor meksikan të drogës 'Sinaloa'.

"E njëjta administratë po ecën lehtë edhe me regjimin e korruptuar shqiptar, i lidhur shumë me kartelin kryesor meksikan të drogës, Sinaloa, së bashku me Shqipërinë që pastron paratë e kartelit dhe shërben si pika kryesore e hyrjes evropiane për kokainën. Qeveria e korruptuar e Ramës që mundëson drogën nuk është sanksionuar kohët e fundit nga Sekretari i Shtetit Anthony Blinken.

Megjithatë, rivali konservator i Ramës dhe ish-kryeministri Sali Berisha, jashtë detyrës për tetë vjet u sanksionua për korrupsion. Por njeriu më i afërt me Ramën është edhe i afërt me Hunter Biden, pra Dorian Ducka"

Artikulli ku përmendet Shqipëri:

Dy raste korrupsioni kanë dalë në pah kohët e fundit, të dyja me shtete të huaja. Në mënyrë domethënëse për qytetarët amerikanë, të dyja këto hedhin dritë mbi aktivitetet e dyshimta të Hunter Biden në lidhje me interesat e huaja jetike të Shteteve të Bashkuara. Nëse ato japin gjithashtu konkluzione për mbajtjen e dokumenteve të Presidentit Biden, atëherë bëhet pyetje për jurinë e opinionit publik.

Një nga këto raste përfshin bastisjen e fundit nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy në shtëpinë e oligarkikut më të korruptuar të Ukrainës, Igor Kolomoisky, për përvetësimin e dyshuar të një miliard dollarësh nga dy kompanitë më të mëdha të naftës në Ukrainë.

Kjo pason sanksionet ndaj Kolomoisky nga Shtetet e Bashkuara në 2021 në një ndalim të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara për të dhe familjen e tij. Zelenskyy e di se duhet të ndëshkojë korrupsionin për të vazhduar të marrë ndihmë të huaj për luftën e tij kundër Rusisë.

Rasti i dytë i korrupsionit që doli në dritë është aktakuza e ish-agjentit të nivelit të lartë të kundërzbulimit të FBI-së, Charles McGonigal .

Ndërsa kreu i zyrës së kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork nga viti 2016 deri në vitin 2018 dhe më pas, ai kishte marrëdhënie të pazbuluara korruptive që shfaqnin shuma të mëdha pagesash në para me agjentë të kryeministrit të korruptuar shqiptar Edi Rama dhe agjentë të oligarkut rus Oleg Deripaska, të cilit Rusigate Prokurori i posaçëm Robert Mueller ka deklaruar se është i lidhur ngushtë me presidentin rus Vladimir Putin.

Të dyja rastet janë qartësisht histori tronditëse të një agjenti të nivelit të lartë të FBI-së që përdor pozicionin e tij për të çuar përpara interesat e kundërta të rivalëve të huaj. Megjithatë, në pamje të parë duket se kanë pak lidhje me ndonjë lidhje serioze me Shtetet e Bashkuara, kështu që pse duhet të kujdeset ndonjëri prej nesh?

Le të zgjedhim fillimisht frutat e varura për të cilat kemi diskutuar më parë në lidhje me Igor Kolomoisky. Ju lutemi kujtoni se në prill dhe maj 2014, Hunter Biden dhe partneri i tij Devon Archer u punësuan si drejtorë nga kompania ukrainase e energjisë, Burisma, secili për 1 milion dollarë në vit.

Hunter Biden mori gjithashtu detyra fitimprurëse për një firmë ligjore me të cilën ai ishte i lidhur. Pronari kontrollues i Burisma? Po, e keni marrë me mend: Igor Kolomoisky, partneri i heshtur i shumicës pas zyrtarit në dukje numër një (por realisht numri dy), Presidentit të Burisma, Mycola Zlochevsky. Zyrtari numër tre ishte Vadym Pozharskiy.

Pasi Hunter u punësua, gjëra të mira filluan të ndodhin për Igor Kolomoisky. Për shembull, ai më në fund mundi të merrte një vizë për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara për të dhe familjen e tij, gjë që kërkonte ndikim me Departamentin e Shtetit.

Pasi drejtuesi ynë ukrainas, nënpresidenti i atëhershëm Joe Biden, shtyu 3 miliardë dollarë ndihmë të huaj për Ukrainën, shumë u dërguan për institucionin më të madh financiar të Ukrainës, PrivatBank, 1.7 miliardë dollarë prej të cilave shkuan për huatë e PrivatBank nga dega e saj në Qipro.

Kreditë ishin për gjashtë kompani të siguruara me kontrata për dërgimin e mallrave nga kompani të huaja. Paratë rrodhën te shitësit, por mallrat nuk lundruan kurrë, dhe pronarët e PrivatBank fituan 1.7 miliardë dollarë, të gjitha përmes këtyre kompanive guaskë jashtë shtetit. Kryepronari i PrivatBank? Igor Kolomoisky, një klient i Hunter Biden.

Përfundimisht, PrivatBank hyri në vrimë për 5.6 miliardë dollarë, të gjitha me sa duket në xhepat e Kolomoisky dhe bashkëpunëtorëve. Kolomoisky nuk u arrestua apo u burgos dhe jetoi i pandëshkueshëm në Ukrainë gjatë vitit 2016. Megjithatë, ndërsa zëvendëspresidenti Joe Biden po largohej nga detyra, Kolomoisky u largua nga Ukraina . A kishte qenë i mbrojtur më parë, pyesim?

Kur prokurori ukrainas Viktor Shokin hetoi Burisma për korrupsion dhe bastisi shtëpinë e Mykola Zlochevsky, Hunter Biden u bë jashtëzakonisht aktiv. Rezultati ishte se babai i Hunter shkroi shkëlqyeshëm Shokinin nga puna duke kërcënuar se do të mbante 1 miliard dollarë ndihmë financiare nëse ai nuk pushohej.

Çështjet e korrupsionit të paraqitura kundër Burisma u zgjidhën në mënyrë të favorshme për Burisma, pasi rastet u transferuan nga zyra e prokurorisë së Shokin në një Byro Kombëtare Anti-Korrupsion të Ukrainës ( NABU ) joqeveritare e ndikuar nga një agjent i FBI-së i vendosur nga drejtori i FBI-së James Comey.

Tani tek McGonigal. McGonigal mori para nga agjenti i Oleg Deripaska për të ndihmuar në heqjen e sanksioneve amerikane kundër tij dhe për të hetuar një oligark rival, të dy të ngarkuar me përdorimin e burimeve të inteligjencës amerikane.

Ai gjithashtu mori para nga një ish-oficer i inteligjencës shqiptare për të bindur kryeministrin e korruptuar Rama që të mos jepte kontrata për shpimin e naftës për disa kompani të frontit rus dhe t'i drejtonte ato tek kompanitë me të cilat ai ishte i lidhur. Cila ishte një kompani? Duket se ka qenë CEFC China Energy.

Një hallkë kyçe e shënuar në padinë e McGonigal ndaj kryeministrit shqiptar ishte një person i paidentifikuar i cili në fakt është një Dorian Ducka. Ducka ishte i punësuar nga firma globale kineze e energjisë CEFC; Ai ishte edhe aq i afërt me kryeministrin Rama, sa mbante titullin e “këshilltarit të investimeve” të Shqipërisë. Duket se CEFC po ndikonte në mënyrë korruptive në Ramën për të marrë kontrata shpimi.

Hunter Biden u mbajt gjithashtu nga CEFC, një zyrtar i së cilës i dha atij një diamant 3,16 karat dhe një blerje 100,000 dollarësh. Hunter dhe bashkëpunëtorët e tij bënë të lehtë pesë milionë dollarë duke rregulluar blerjen nga CEFC të aseteve të Energjisë së SHBA dhe Kanadasë, të cilat duhej të miratoheshin nga agjencitë qeveritare të SHBA.

Kujtojmë se Tony Bobulinski pohoi, duke iu referuar marrëdhënieve të tij dhe të Hunter-it CEFC, se 10% e pronësisë së sipërmarrjes ishte për " Big Guy ", për të cilin ai pretendoi, në mënyrë mjaft të arsyeshme, ishte Joe Biden.

Në vitin 2017, Shtetet e Bashkuara paditën zyrtarin e CEFC-së, Patrick Ho, për përpjekjen për të korruptuar zyrtarët në Çad dhe Ugandë për të marrë kontrata për shpimin e naftës për CEFC. Telefonata e parë pas arrestimit? James Biden , vëllai i Joe Biden.

Shpejt, Hunter përfaqësoi Ho për të punësuar avokatin e mbrojtjes penale të Ho, Ed Kim. Kim shpejt e pyeti Hunterin për emrat e disa zyrtarëve të FBI-së që Hunter i njihte. Ne nuk i dimë emrat e tyre, por është logjike që dikush mund të jetë agjenti i FBI-së i ndikuar nga CEFC, Charles McGonigal.

Kujtojmë se kanali i McGonigal për Ramën ishte Dorian Ducka i CEFC. Në laptopin e Hunter-it ka një zinxhir e-mail me grupin e tij CEFC për "përkujdesjen" me "shpërblim" Dorian Ducka për ndihmën e tij që në fillim.

Duket se një aktivitet madhor i CEFC ishte prokurimi korruptiv i aseteve të energjisë për importuesin e uritur për energji, Kinën. A besonte CEFC se po blinte ndikim me qeverinë e Shteteve të Bashkuara përmes Hunter? Ky është sigurisht një përfundim i mundshëm. CEFC tani e ka deklaruar veten të falimentuar, sanksione që nuk ndodhin nëse qeveria kineze nuk dëshiron që kjo të ndodhë. Nxehtësia publike në CEFC, veçanërisht pasi u zbulua laptopi i Hunterit, ishte qartësisht i tepërt edhe për Kinën.

Tani le të kthehemi te Burisma. Ndërsa Joe Biden ka pretenduar se nuk ka asnjë lidhje me marrëdhëniet e biznesit të Hunter, laptopi nga ferri tregon Burisma #3 Pozharsky duke i dërguar email Hunter për ndihmën e tij të paspecifikuar menjëherë pasi Hunter u punësua.

Pastaj një vit më vonë, ndërsa Shokin ngriti presionin mbi Burisma, Pozharsky u takua me Zëvendës Presidentin Biden, siç u organizua nga Hunter Biden për të cilin Pozharsky falënderoi Hunterin me e-mail . Muaj më vonë, Shokin u pushua nga puna.

Kur Hunter ishte në audicionin për t'u punësuar nga Burisma, ai dërgoi një e-mail të gjatë në lidhje me perspektivat e shpimeve në det të hapur të Ukrainës, të prekura nga veprimet ruse dhe sanksionet e SHBA-së, duke u tingëlluar në mënyrë të dyshimtë sikur të ishte hequr nga një konferencë e inteligjencës e nivelit të lartë të SHBA- së .

Me sa duket, qëllimi nuk ishte të bindte klientin e mundshëm të Hunterit se ai vetë ishte një këshilltar i shkëlqyer i politikës së jashtme. Përkundrazi, ishte për të bindur marrësin se ai kishte akses në burimet konfidenciale të inteligjencës, siç dëshmon zhargoni i inteligjencës i raportit të tij.

Tani e dimë se Qendra Penn-Biden për Angazhimin Global u themelua nga Zëvendës Presidenti Biden pasi ai u largua nga detyra. Ai u financua nga 67 milionë dollarë të raportuara në paratë kineze . Ne e dimë se mjetet më të vlefshme të inteligjencës amerikane janë informimet presidenciale.

Konferencat presidenciale nga viti 2013 deri në vitin 2016 ishin ndër dokumentet e zbuluara së fundmi në Qendrën Penn Biden. Ka një fotografi në laptopin e Hunter-it të kutisë së dokumenteve të bankierëve me fjalën "e rëndësishme" të skalitur sipër, duke iu referuar dokumenteve që gjenden në kuti.

Një sërë dokumentesh të klasifikuara u gjetën në shtëpinë e Joe Biden, e marrë me qira nga Hunter për 50,000 dollarë në muaj. Duket si shumë para. Me pak fjalë, mund të ndodhë që këto dokumente të klasifikuara të jenë kuruar, përzgjedhur dhe përdorur për një qëllim të caktuar. Hunter po merr ende fitime nga pronësia e tij prej 10% në fondin shumë miliardë dollarësh Bohai Harvest të financuar nga banka e Kinës.

A ka ndonjë lidhje këtu me rinisjen e butë të politikës sonë të Kinës nga Administrata Biden?

E njëjta administratë po ecën lehtë edhe me regjimin e korruptuar shqiptar, i lidhur shumë me kartelin kryesor meksikan të drogës, Sinaloa, së bashku me Shqipërinë që pastron paratë e kartelit dhe shërben si pika kryesore e hyrjes evropiane për kokainën. Qeveria e korruptuar e Ramës që mundëson drogën nuk është sanksionuar kohët e fundit nga Sekretari i Shtetit Anthony Blinken.

Megjithatë, rivali konservator i Romës dhe ish-kryeministri Sali Berisha, jashtë detyrës për tetë vjet dhe jo problemi i afërt në dukje që është kryeministri aktual, u sanksionua për korrupsion. Por njeriu më i afërt me Ramën është edhe i afërt me Hunter Biden, pra Dorian Ducka.

Një shënim i fundit: oligarku Oleg Deripaska luajti një rol kryesor në shtyrjen e sulmit të Rusisë kundër Presidentit Trump. Inspektori i Përgjithshëm Michael Horoëitz detajoi se si zyrtari numër 4 i Departamentit të Drejtësisë, Bruce Ohr, loboi për të ndihmuar Deripaskën , duke u shpjeguar bashkëpunëtorëve të tij se Deripaska po ndihmonte për të kapur Donald Trump.

Ç’ka ndodhur me dosjen e Charles McGonigal?

Sipas një dosje, ish-agjenti i lartë i FBI-së, Charles McGonigal ka zhvilluar takime të njëpasnjëshme me kryeministrin Edi Rama dhe dy persona që në dosje emërtohen si ‘Personi A’ dhe ‘Personi B’, që janë përkatësisht Agron Nezaj e Dorian Duçka, të dy të lidhur me qeverinë shqiptare.

Nezaj del në dosje si njeriu që i jep 225 mijë dollarë McGonigal në mënyrë që të ndërhyjë në FBI që të nisë hetimin për personin që po lobonte në SHBA për PD-në, në vitin 2017 kur drejtohej nga Lulzim Basha. Supozohet që bëhet fjalë për Nicolas (Nick) Muzin.

Ndërsa Duçka del si njeriu që e shoqëron kudo ish-agjentin, paguan fluturimet e akomodimet e tij, si dhe i përcjell informacionet e nevojshme që do t’i shërbenin në nisjen e hetimit nga FBI. Rama mohon të ketë lidhje me akuzat e ngritura nga McGonigal.