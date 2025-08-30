Me një dron 600 euro, si i hodhën në erë ukrainasit urat ruse! Zbulohet ‘kurthi’ i ngritur
Ukraina njoftoi se kishte shkatërruar dy ura strategjikisht të rëndësishme brenda territorit rus, duke shfrytëzuar plotësisht minat që forcat ruse kishin vendosur për t'i shpërthyer ato në rast të një avancimi ukrainas.
Sipas mediave të huaja, operacioni u krye nga Brigada e 58-të e Këmbësorisë së Motorizuar, duke përdorur dronë të vegjël me vlerë rreth 600 dollarë, të cilët zbuluan dhe goditën depot e minave dhe municioneve antitank të fshehura nën ura.
Sipas informacionit të dhënë nga ushtarët ukrainas për CNN, urat ndodheshin në rajonin e Belgorodit, pranë kufirit me Kharkivin.
Plani u iniciua kur ukrainasit vunë re "lëvizje të dyshimtë" rreth urës. Meqenëse një dron i rregullt zbulues nuk mund të kalonte poshtë për shkak të ndërhyrjes, ata përdorën një dron me fibra optike dhe një kamera, i cili zbuloi depon e minave, shkruan A2 CNN.
"Ne pamë minat dhe i goditëm ato", tha një zëdhënës i brigadës.
Një video e publikuar tregon dronin duke fluturuar nën urë, duke zbuluar grumbullin e minave dhe momentin e impaktit, i cili shkakton një shpërthim të madh.
Një operacion i dytë pasoi në një urë tjetër në zonë, ku u gjet një kurth i ngjashëm me minat. "Ne e pamë mundësinë dhe e shfrytëzuam atë", shtuan ukrainasit.
Shkatërrimi i dy urave konsiderohet një goditje e madhe për linjat ruse të furnizimit pranë kufirit, në një kohë kur forcat ruse vazhdojnë të avancojnë ngadalë por vazhdimisht në vijën e frontit dhe ndërsa Vladimir Putin shmang hapjen e diskutimeve për një armëpushim.