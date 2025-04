‘Me mua nuk luan dot askush’, Trump për Rusinë dhe Ukrainën: Nëse s`doni zgjidhje, ne largohemi

Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi me mundësinë e tërheqjes së SHBA nga përpjekja e paqes për luftën në Ukrainë, duke theksuar se një skenar i tillë nuk përjashtohet nëse nuk ka “entuziazëm” si nga Rusia ashtu edhe nga Ukraina.

Deklaratat e Donald Trump vijnë menjëherë pas një deklarate të ngjashme të Sekretarit Amerikan të Shtetit Marco Rubio, ku presidenti amerikan e bëri të qartë se “askush nuk mund të luajë me të”.

Deklaratat, Donald Trump i bëri para gazetarëve gjatë ceremonisë së betimit të Mehmet Oz, i cili zyrtarisht mori detyrën si drejtor i Qendrave për Shërbimet e Medicare dhe Medicaid, të cilat ofrojnë shërbime shëndetësore për të moshuarit dhe grupet vulnerabël.

Duke iu referuar mundësisë së një marrëveshjeje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, Trump tha: “Ne do ta arrijmë atë, në mënyrë ideale. Nëse për ndonjë arsye një nga dy pjesët e bën shumë të vështirë … atëherë ne thjesht do ta kapërcejmë atë. “Shpresoj se nuk duhet ta bëjmë këtë.”

Megjithatë, ai nuk përjashton mundësinë e një zgjidhjeje. “Ka një shans të mirë që ta zgjidhim problemin,” tha ai.

“Unë mund të them kur dikush po luan me mua”

Më herët, i pyetur nga një gazetar nëse kishte ndjenjën se Rusia “po luante me të”, ai theksoi se ka jetuar një jetë plot negociata dhe se është në gjendje të kuptojë kur dikush po përpiqet ta mashtrojë, duke thënë në mënyrë karakteristike: “E gjithë jeta ime ka qenë një negociatë e madhe. Mund të dalloj kur dikush “luan” me mua”.

“Nuk është lufta jonë”

Më herët, Marco Rubio e kishte lënë të hapur mundësinë që SHBA të ndalonte përpjekjet ndërmjetësuese për t’i dhënë fund luftës.

“Nëse nuk është e mundur t’i jepet fund luftës në Ukrainë, ne do të duhet të ecim përpara.” “Nuk është lufta jonë, nuk e filluam ne,” u tha Rubio gazetarëve përpara se të nisej nga Parisi pas një takimi dje, të enjten e madhe, me zyrtarë evropianë dhe ukrainas, ku mori pjesë edhe i dërguari special i presidentit amerikan, Steve Witkoff.

“SHBA-ja ka ndihmuar Ukrainën për tre vitet e fundit dhe ne duam që t’i jepet fund, por nuk është lufta jonë”, vazhdoi Sekretari amerikan i Shtetit.

Sipas tij, “Presidenti Trump kaloi 87 ditë duke u përpjekur për t’i dhënë fund luftës. Ne kemi arritur në një pikë ku duhet të vendosim nëse kjo është e mundur apo jo (për t’i dhënë fund luftës). “Kjo është arsyeja pse ne i përfshijmë të dyja palët.”

Siç argumentoi ai, Trump mbetet i interesuar për një marrëveshje, por ka shumë prioritete të tjera në mbarë botën dhe nuk është i gatshëm të ecë përpara nëse nuk ka shenja të përparimit të Parisit dhe Berlinit më afër një zgjidhjeje” të konfliktit ukrainas.

“Unë besoj se Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania mund të na ndihmojnë, t’i çojmë gjërat përpara dhe të na afrojnë me një zgjidhje.” “Idetë e tyre i gjeta shumë të dobishme dhe konstruktive,” u tha Rubio gazetarëve përpara se të nisej për në Uashington nga aeroporti Bourget i Parisit.