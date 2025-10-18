“Më kapni”/ La mesazh për policinë pas vrasjes makabër, para 20 vitesh, caktohet data e ekzekutimit për 44-vjeçarin amerikan
Pas më shumë se njëzet vitesh në pritje, Steven Bryant pritet të ekzekutohet më 14 nëntor në Karolinën e Jugut për vrasjen e tmerrshme të një burri, torturën e tij dhe mesazhin makabër që i la policisë të shkruar në gjakun e viktimës: “Më kapni nëse mundeni”.
Vrasja që shtangu Karolinën e Jugut
Në vitin 2004, Bryant ndaloi në shtëpinë e Willard “TJ” Tiegen në një zonë të largët të Qarkut Sumter, duke u shtirur sikur kishte probleme me makinën. Pak më pas, ai qëlloi Tiegen disa herë, i dogji sytë me cigare dhe vendosi qirinj rreth trupit të tij.
Autoritetet gjetën një shënim të shkruar në gjakun e viktimës në shtëpinë e tij: “Viktima 4 brenda 2 javësh. Më kapni nëse mundeni” – një sfidë djallëzore për policinë.
Vajza e viktimës, Kimberly Deese, dëshmoi se e telefonoi të atin disa herë atë natë. Në telefonatën e gjashtë, një burrë u përgjigj dhe i tha ftohtësisht: “Nuk mund të flasësh me të. E vrava.”
Tre vrasje dhe një e kaluar e torturuar
Edhe pse të shtënat janë një rast i vetëm, prokurorët thonë se Bryant vrau gjithsej tre burra gjatë së njëjtës periudhë. Dy viktimat e tjera u vranë kur ndaluan për të urinuar në anë të rrugës, Bryant i qëlloi ata në shpinë.
Avokatët e tij i paraqitën gjykatës një fotografi të një çrregullimi të rëndë mendor. Ata argumentuan se ai ishte abuzuar seksualisht nga të afërmit si fëmijë, diçka që e torturoi atë në moshë madhore. Halla e tij, Terri Calder, dëshmoi: “Ishte sikur po e përjetonte përsëri torturën. Ai dukej sikur po vuante, sikur shpirti i tij ishte copëtuar.”
Për të përballuar dhimbjen, ai filloi të përdorte metamfetaminë dhe të pinte cigare të spërkatura me insekticid, sipas avokatwve.
Ekzekutimet kthehen në Karolinën e Jugut
Gjykata Supreme e Karolinës së Jugut hodhi poshtë kërkesën e avokatëve të tij për një pezullim, duke përmendur mbylljen e qeverisë federale. Bryant ka afat deri më 31 tetor për të zgjedhur se si do të ekzekutohet: me injeksion, me skuadër pushkatimi ose me karrige elektrike.
Shteti kishte ndaluar ekzekutimet për 13 vjet për shkak të mungesës së ilaçeve për injeksion vdekjeprurës, por i rivendosi ato në vitin 2024, duke miratuar një ligj që mbron anonimatin e furnizuesve. Që atëherë, gjashtë të burgosur janë ekzekutuar, katër me injeksion dhe dy me pushkatim.
Avokatët e të burgosurve të dënuar me vdekje thonë se metodat shkaktojnë vdekje të tmerrshme.
Steven Bryant do të jetë i burgosuri i 50-të i dënuar me vdekje që do të ekzekutohet në Karolinën e Jugut që nga viti 1985 dhe i shtati që kur ekzekutimet rifilluan vitin e kaluar.
Deri më sot, 39 burra janë ekzekutuar në Shtetet e Bashkuara në vitin 2025, me 5 ekzekutime të tjera të planifikuara deri në fund të vitit.