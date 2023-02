“Më falni, ishte një gabim”/ Çfarë ndodhi? Kryeministri britanik Sunak kërkon falje

Kryeministri britanik Rishi Sunak ka kërkuar falje për gabimin e tij pasi u pa në një makinë pa vendosur rripin e sigurimit për të filmuar një video të shkurtër për mediat sociale, tha sot një zëdhënës i Downing Street.

Videoja, në të cilën Sunak flet për raundin e fundit të financimit të qeverisë që synon përmirësimin e komuniteteve në të gjithë vendin, u shpërnda gjerësisht në mediat sociale ndërsa kryeministri britanik iu drejtua kamerës nga pjesa e pasme e një makine pa vendosur rripin e sigurimit.

“Ishte një gabim i shkurtër. Kryeministri hoqi rripin e sigurimit për të filmuar një video të shkurtër ”, u tha gazetarëve një zëdhënës i Downing Street. “Ai e pranon plotësisht se ishte një gabim dhe kërkon falje”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

[email protected] never using your pool service again fml pic.twitter.com/WsH4HQFa7u

— Calgie (@christiancalgie) January 19, 2023

Në Britani, një person mund të gjobitet deri në 500 £ për mosvendosjen e rripit të sigurimit, përveç nëse ka një përjashtim.

I pyetur nëse Sunak kishte ndonjë përjashtim gjatë hipjes në një makinë qeveritare, zëdhënësi u tha gazetarëve: “Ishte një gabim dhe ai kërkoi falje.”