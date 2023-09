McGonigal deklarohet fajtor, rrezikon deri në 20 vite burg

Charles McGonigal, ish-gjuetari i spiunazhit të FBI-së, paditë e të cilit tronditën komunitetin e inteligjencës, është deklaruar sërish fajtor, këtë herë për fshehjen e pagesave sekrete nga një njeri me lidhje me inteligjencën shqiptare.

McGonigal pranoi në gjykatën federale të Uashington DC një akuzë për falsifikimin e të dhënave dhe dhënien e deklaratave të rreme në lidhje me 225,000 dollarët që mori gjatë punës së rasteve të ndjeshme për FBI-në.

Agjenti i posaçëm i FBI-së u deklarua fajtor për një akuzë të fshehjes së fakteve materiale si pjesë e një marrëveshjeje me prokurorët federalë.

Në gjykatë, McGonigal tha se 225,000 dollarë i ishin dhënë atij hua nga një “mik dhe partner i mundshëm biznesi” dhe kishte për qëllim të ndihmonte në fillimin e një biznesi që ai po krijonte pa dijeninë e FBI-së ndërkohë që punonte ende për byronë. Kredia, e dhënë me tre pagesa në para, nuk kishte kushte të shkruara dhe nuk u kthye kurrë. Seth DuCharme, një nga avokatët e McGonigal, u tha gazetarëve jashtë gjykatës se klienti i tij donte të “goditej në tokë” me përpjekjet e tij të biznesit pasi u tërhoq nga zyra në shtator 2018.

McGonigal u padit dy herë në janar, një herë në Uashington DC dhe gjithashtu në Nju Jork, pasi një juri e madhe hetoi ish-shefin e kundërzbulimit. Insajderi ishte i pari që raportoi mbi hetimin e jurisë së madhe që çoi në pyetje me shkrim drejtuar FBI-së nga anëtarët e të dyja palëve në Capitol Hill.

McGonigal u akuzua për pastrim parash dhe dhënie të deklaratave të rreme në zbulimet e kërkuara të punonjësve të tij si agjent i FBI-së, raportoi më parë Insider.

Përveç çështjes në Uashington, DC, McGonigal u përball me akuza në Nju Jork për bashkëpunim me oligarkun rus Oleg Deripaska, i cili shkeli sanksionet kundër miliarderit të lidhur me Putinin.

McGonigal u deklarua fajtor muajin e kaluar në çështjen e Nju Jorkut për akuzat për pastrim parash dhe komplot për të shkelur sanksionet.