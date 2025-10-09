LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mbyti 3 foshnjat e porsalindura me batanije dhe i fshehu në dollap, arrestohet 25-vjeçarja në Itali

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 20:35
Bota

Mbyti 3 foshnjat e porsalindura me batanije dhe i fshehu në dollap,

Një grua 25-vjeçare u arrestua në zonën më të gjerë të Reggio Calabria-s , me akuzën e vrasjes së fëmijëve të saj binjakë, sapo i lindi. Gjithçka ndodhi në korrik 2024, por hetimet përfunduan sot.

Vajza, sipas prokurorëve , vrau foshnjat duke i mbytur dhe më pas i fshehu trupat në dollapin e dhomës së saj, duke i mbështjellë me një batanije. Zbulimi tragjik u bë nga nëna e 25-vjeçares, për shkak të erës së keqe që ndjeu kur hyri në dhomë.

I fejuari i saj dhe babai i fëmijëve e ndihmuan atë në vrasjen e fëmijës, siç duket se dëshmohet nga një sërë mesazhesh telefonike që kishin shkëmbyer. I riu tani akuzohet për bashkëpunim.

Nga këto mesazhe, sipas hetimeve të prokurorit, duket se çifti vrau edhe një foshnjë të tretë, tre vjet më parë. I porsalinduri fatkeq dyshohet se u varros në një fushë që i përkiste familjes së nënës së re.

Karabinierët dhe policia, në këtë kohë, vazhdojnë hetimet për të gjetur trupin. Vrasësja e fëmijëve ishte shtruar në një spital në Reggio Calabria, për shkak të gjakderdhjes së madhe, pak para se nëna e saj të zbulonte trupat e binjakëve të porsalindur në shtëpi, por kishte mohuar kategorikisht se kishte mbetur shtatzënë dhe se kishte lindur.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion