Mbyllja e qeverisë në SHBA vijon, aksionet e Wall Street mbeten në rënie
Tregtarët në Wall Street treguan kujdes të enjten në mëngjes, megjithëse aksionet amerikane vazhdojnë të qëndrojnë pranë niveleve të tyre rekord.
Indeksi S&P 500 u rrit me 0.1% në minutat e para të tregtimit të enjten, përpara se të binte me 0.35%. Indeksi po vjen pas fitimit të tetë në nëntë ditët e fundit.
Indeksi Industrial Dow Jones ra me 0.41%, ndërsa Nasdaq Composite ra me 0.43%, pas një rritjeje teknologjike që i mbajti tregjet amerikane në humor të mirë gjatë javëve të fundit. Të mërkurën, gjigandi i çipave të inteligjencës artificiale Nvidia dhe indeksi i teknologjisë Nasdaq arritën të dy rekorde të reja.
Megjithatë, rritja është shoqëruar gjithnjë e më shumë nga një kor në rritje shqetësimesh se investimet e lidhura me inteligjencën artificiale janë të mbiçmuara. Të mërkurën, Banka e Anglisë dhe FMN-ja lëshuan paralajmërime në lidhje me rreziqet në rritje të shpërthimit të një flluske tregu të udhëhequr nga inteligjenca artificiale. Njoftimet i shtojnë pasigurisë aktuale për shkak të mbylljes në SHBA, ndër të tjera.
“Shqetësimet rreth vlerësimeve të tepërta, niveleve të larta të huamarrjes qeveritare, rritjes së pasigurt ekonomike dhe turbulencave politike janë të kudondodhura”, tha Russ Mold, drejtor investimesh në AJ Bell.
“Ekzistojnë një mori faktorësh që mund të shkaktojnë një tërheqje të tregut, por tani për tani, është një ditë tjetër ku ka më shumë dema sesa arinj.”
Në lajme të tjera të korporatave, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., prodhuesi më i madh i çipave me kontratë në botë, raportoi të enjten se të ardhurat e tremujorit të tretë u rritën me 30% nga viti në vit, duke tejkaluar parashikimet e tregut.
“Nuk ka asnjë shenjë të vërtetë të një ngadalësimi të kërkesës së nxitur nga inteligjenca artificiale në shifrat e fundit nga TSMC,” tha Mould. “Gjigandi i prodhimit të çipave mund të ketë parë një lehtësim të lehtë të kërkesës muaj pas muaji, por nga viti në vit nivelet e rritjes janë ende mbresëlënëse për një kompani të madhësisë së saj.”