Mbretëria e Bashkuar në alarm, Kina i “blen” ish-pilotët ushtarakë: Po rrisin aftësitë e ...
Kina ka rekrutuar dhjetëra ish-pilotë ushtarakë britanikë për të mësuar forcat e armatosura kineze se si të shkatërrojnë avionët luftarakë dhe helikopterët e Perëndimit, duke u cilësuar si një kërcënim për interesat e vendit, sipas zyrtarëve, shkruan skynews.
Rreth 30 avionë dhe disa pilotë, të joshur nga pagat e larta prej rreth 240,000 paund ndodhen aktualisht në Kinë duke trajnuar pilotët për Ushtrinë Çlirimtare Popullore, në atë që një analist i mbrojtjes e përshkroi si një shkelje të sigurisë.
“Kjo është e tmerrshme. Çfarë po mendonin ata?”, tha një oficer i lartë i Forcave Ajrore Mbretërore në pension.
Pekini po përpiqet të punësojë shumë më shumë pilotë ushtarakë dhe ish-pilotë dhe specialistë të tjerë nga e gjithë RAF, Marina Mbretërore dhe Ushtria Britanike, si dhe personel nga vendet e tjera perëndimore, sipas një zyrtari perëndimor.
Situata është kaq kritike, duke bërë që shërbimi i Inteligjencës së Mbrojtjes të Ministrisë së Mbrojtjes të lëshonte të martën alarmin duke paralajmëruar personelin ushtarak dhe ish-ushtarak kundër qasjeve të tilla.
Kina po përdor gjuetarët e palëve të treta, duke përfshirë një kompani me bazë në Afrikën e Jugut, për të synuar personelin, tha zyrtari perëndimor. Zyrtari e quajti kompaninë si Akademia “Test Flying” e Afrikës së Jugut, megjithëse theksoi se nuk kishte asnjë lidhje me qeverinë e Afrikës së Jugut, raporton abcnews.al.
Mbretëria e Bashkuar duket e pafuqishme për të ndaluar skemat e rekrutimit.
Një zyrtar perëndimor tha se skemat e rekrutimit përbënin “një kërcënim për interesat e Mbretërisë së Bashkuar dhe perëndimore”.
I gjithë ish-personeli britanik, të cilët kanë pranuar të trajnojnë pilotët ushtarakë kinezë, po ndihmojnë në përmirësimin e njohurive dhe aftësive ushtarake të Kinës.
Pavarësisht potencialit për dëmtimin e sigurisë kombëtare, Mbretëria e Bashkuar duket se ka qenë e pafuqishme për të ndaluar skemat e rekrutimit ose për të detyruar ish-personelin e shërbimit të kthehen në shtëpi, pavarësisht thirrjeve të shumta, raporton abcnews.al.
Zyrtari tha se nuk besonte se dikush kishte shkelur Aktin e Sekreteve Zyrtare – që do të ishte një vepër penale.
“Ne po marrim masa për të larguar pilotët aktualë dhe të mëparshëm nga rekrutimi dhe duam të shmangim çdo perceptim nga Kina se heshtja jonë për këtë çështje do të thotë që ne jemi dakord” tha zyrtari perëndimor.
Aktivitete të tilla janë identifikuar që nga fundi i vitit 2019 me fillimin e Covid. Zyrtarët nuk ishin në gjendje të tregonin numrin e përgjithshëm të ish-personelit ushtarak britanik që ishte punësuar për të trajnuar kinezët.
Zyrtarët nuk dhanë një shifër se sa britanikë ndodhen në Kinë për të trajnuar forcat e tyre. Ata nuk zbuluan as identitetin e tyre por thanë se një pjesë e madhe e tyre ishin në fund të të 50-tave dhe e kishin lënë ushtrinë disa vite më parë.
“Pa ndërmarrë veprime ne, ky aktivitet pothuajse me siguri do të shkaktonte dëm në Mbretërinë e Bashkuar dhe avantazhin e mbrojtjes së aleatëve tanë”, tha zyrtari perëndimor.
Çfarë po përpiqet të arrijë Kina?
Kina po kërkon pilotë me përvojë të gjatë të avionëve luftarakë britanikë dhe të tjerë të NATO-s, duke përfshirë avionët Typhoon dhe Tornado dhe avionin Harrier – i cili dikur operonte jashtë aeroplanmbajtësve britanikë, për të zhvilluar edhe më shumë aftësitë e tyre. tha zyrtari perëndimor.
Kina ka tentuar të rekrutojë ish-pilotë të cilët janë trajnuar në avionët e shpejtë F35. Zyrtari tha se mendohet se përpjekjet e tilla deri më tani kanë qenë të pasuksesshme.
Këta avionë – secili me vlerë më shumë se 100 milionë funte përdorin teknologji shumë të ndjeshme të zhvilluar së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe janë një objektiv kryesor spiunazhi.
Çfarë po bën Mbretëria e Bashkuar për të ndaluar rekrutimin e ish-pilotëve?
Në një përpjekje për ta bërë më të vështirë për Kinën që të joshë më shumë pilotë, Ministria e Mbrojtjes tha se po bëhen përpjekje për të forcuar legjislacionin e sigurisë dhe kontratat e punës.
“I gjithë personeli në shërbim dhe ish-personeli tashmë po i nënshtrohen Aktit të Sekreteve Zyrtare dhe ne po shqyrtojmë përdorimin e kontratave të konfidencialitetit dhe marrëveshjeve të mbrojtjes, ndërsa Projektligji i ri i Sigurisë Kombëtare do të krijojë mjete shtesë për të trajtuar sfidat bashkëkohore të sigurisë – duke përfshirë këtë gjë.”
Francis Tusa, analisti i mbrojtjes, i quajti zbulimet “mashtruese”.
“Le të jemi të sinqertë, Kina është një armik”, tha Tusa për Sky News.
“Si të tillë, ne kemi nënshtetas britanikë që janë duke i mësuar armikut tonë se si të na mundë. Kjo është tepër e frikshme.”
Ky raport u zbulua ndërsa prezantohej legjislacioni i ri në parlament të martën për të forcuar mbikëqyrjen e Mbretërisë së Bashkuar ndaj individëve dhe kompanive që punojnë për shtete armiqësore ose subjekte të huaja dhe përpiqen të ndikojnë në politikën e brendshme, raporton abcnews.al.
Si një ndryshim në Projektligjin e Sigurisë Kombëtare, Skema e Regjistrimit të Ndikimit të Huaj do t’i kërkojë kujtdo që punësohet nga një qeveri e huaj të deklarojë aktivitetin e tij ose do të rrezikojë të ndiqet penalisht si pjesë e përpjekjeve për të eleminuar operacionet e spiunazhit dhe ndikimit keqdashës.
“Mbretëria e Bashkuar është në garë me shtetet që kërkojnë të minojnë sigurinë tonë kombëtare dhe institucionet demokratike në një shkallë të paprecedentë.
Ne kemi nevojë për mjete dhe fuqi të reja, moderne për të mbrojtur veten”, tha kreu i MI5.