Mbi 41 mijë viktima, një grua shpëtohet pas më shumë se 9 ditësh nën rrënoja

Numri i të vdekurve nga tërmetet Turqi-Siri ka kaluar mbi 41,000. Autoritetet turke thonë se 35,418 njerëz janë vrarë në vend. Qeveria siriane dhe OKB thonë se më shumë se 5,800 njerëz kanë vdekur në Siri.

Një grua 42-vjeçare është shpëtuar nga rrënojat e një ndërtese në qytetin jugor të Turqisë, Kahramanmaras, ku mbeti e bllokuar për gati 222 orë.

Pamjet televizive treguan punëtorët e shpëtimit që mbanin gruan, e identifikuar si Melike Imamoglu, të lidhur në një barelë në një ambulancë aty pranë.

Shpëtimet befasuese vijnë pasi zbulimet e të mbijetuarve janë ngadalësuar në ditën e nëntë të operacioneve të shpëtimit. Kahramanmaras është afër epiqendrës së tërmeteve të javës së kaluar.

Fondacioni i “Metallica” dhuron 250,000 dollarë për lehtësimin e tërmetit

Fondacioni i grupit metalik amerikan “Metallica” ka dhuruar 250,000 dollarë për ndihma në Turqi dhe Siri.

“Ne nuk kemi fjalë për të përshkruar shkatërrimin në Turqinë jugore dhe Sirinë veriore”, tha në Twitter fondacioni, i njohur si All Within My Hands – i quajtur sipas një prej këngëve të grupit.

Ai tha se do të kontribuonte me grante prej 125,000 dollarë secila për Direct Relief dhe World Central Kitchen, dy organizata jofitimprurëse “për të ndihmuar në financimin e ndihmës mjekësore dhe vakteve shumë të nevojshme”, tha fondacioni në një deklaratë të martën.

Kolumbia dërgon gjashtë tonë ndihma humanitare në Turqi

Kolumbia ka dërguar gjashtë tonë ndihma humanitare në Turqi, tha ambasadori turk në Bogota.

Beste Pehlivan Sun tha për agjencinë e lajmeve Anadolu se materialet e ndihmës përbëheshin nga një numër i madh batanijesh, rroba dimërore dhe materiale higjienike.

“Miqtë tanë kolumbianë, qytetarët tanë që jetojnë këtu dhe njerëzit tanë të biznesit kanë ndërmarrë veprime për të shëruar plagët. Si rezultat i një fushate shumë intensive ndihme në ambasadën tonë dhe Agjencinë Turke të Bashkëpunimit dhe Koordinimit, ne po dërgojmë ndihmën në vendin tonë me kontributin e Turkish Airlines”, tha Sun.

Të martën, Kolumbia dërgoi gjithashtu një ekip prej 20 ekspertësh në Turqi për të mbështetur viktimat e fatkeqësisë, sipas autoriteteve.