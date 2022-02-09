LEXO PA REKLAMA!

Mbi 400 milion të infektuar në botë që nga fillimi i pandemisë

Lajmifundit / 9 Shkurt 2022, 12:35
Mbi 400 milion të infektuar në botë që nga fillimi i pandemisë

Më shumë se 400 milion persona janë infektuar në të gjithë botën që nga fillimi i pandemisë, ndërkohë numri i viktimave ka shkuar në 5,761,208, sipas të dhënave nga Universiteti Johns Hopkins.

Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur nga koronavirusi, me 77,025,027 raste dhe 908,262  viktima. Vendi përbën më shumë se 19% të rasteve dhe më shumë se 15% të viktimave në të gjithë botën.

India është vendi i dytë me numrin më të lartë të rasteve në botë (42,339,611), e ndjekur nga Brazili (26,776,620). Franca, Britania, Rusia dhe Turqia kanë konfirmuar më shumë se 12 milionë raste.

Numri i rasteve në mbarë botën tejkaloi 100 milionë më 26 janar 2021, duke shënuar 200 milionë më 4 gusht të të njëjtit vit dhe e theu barrierën prej 300 milionë rastesh më 6 janar 2022.

