Mbi 16 mijë aplikime”, Putin: Vullnetarë nga Lindja e Mesme duan të luftojnë krah nesh
Kremlini ka thënë se vullnetarë nga “Lindja e Mesme dhe Siria” mund të dërgohen për të luftuar për Rusinë në rajonin Donbas të Ukrainës lindore, duke pretenduar se mbi 16,000 aplikime janë marrë nga jashtë.
Në një takim televiziv të Këshillit të Sigurimit të Rusisë të premten, ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu i tha Presidentit Vladimir Putin se ministria e tij ka marrë “një numër të madh aplikimesh” nga vullnetarë në vende të ndryshme për “të marrë pjesë në atë që ata e konsiderojnë si një lëvizje çlirimtare”.
Putin mbështeti sugjerimin e Shoigut për të ndihmuar në transferimin e vullnetarëve të gatshëm për të luftuar në Republikat e vetëshpallura Popullore të Luhansk dhe Donetsk, territoret e kontrolluara nga separatistët në Ukrainën lindore.
“Nëse shihni se ka njerëz që duan në baza vullnetare, veçanërisht jo për para, të vijnë dhe të ndihmojnë njerëzit që jetojnë në Donbas, mirë, ne duhet t’i mirëpresim dhe t’i ndihmojmë të lëvizin në zonën e luftës,” tha Putin.
Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha më vonë të premten se nuk kishte plane për të dërguar vullnetarë rusë për të luftuar dhe se Shoigu “kryesisht foli për vullnetarë dhe aplikantë nga Lindja e Mesme dhe Siria”.