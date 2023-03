Mbërrijnë në Ukrainë tanket e para të rënda perëndimore

Kanë mbërritur në Ukrainë tanket e para të rënda britanike dhe gjermane, një nxitje e mirëpritur për forcat e armatosura të vendit.

Tanket Challenger dhe Leopard mbërritën në kohën e duhur për një ofensivë pranverore të planifikuar nga ushtria ukrainase.

Furnizimi ose jo i Ukrainës me tanke të rënda beteje ishte subjekt i një debati të gjatë, me disa vende që kishin frikë se do të përshkallëzonte konfliktin me Rusinë.

Britania ishte aleati i parë i madh që ra dakord, për t’u pasuar nga Gjermania.

Njoftimi vjen pas pretendimeve të rreme që qarkullonin në mediat sociale se tanket Leopard 2 po ngeceshin në baltë.

Në një postim në Facebook, ministri ukrainas i mbrojtjes Olesksiy Reznikov njoftoi se “Sfiduesit britanikë, amerikanët Strykers dhe Cougars dhe German Marders” janë “shtuar në njësitë ukrainase”.

Ai ka postuar një foto shoqëruese me automjetet, pa specifikuar ditën kur kanë mbërritur.

Moska është zotuar më parë të asgjësojë të gjithë tanket e prodhimit perëndimor të dërguar në Ukrainë, me një kompani ruse që ofron një shpërblim prej 72,000 dollarë për ushtarët e parë që shkatërrojnë ose kapin një të tillë.

Të hënën, kancelari gjerman Olaf Scholz njoftoi se Berlini kishte furnizuar me tanke luftarake “shumë moderne” Leopard. Më vonë, Ministria e tij e Mbrojtjes tha se ishin dorëzuar 18 tanke.

“Tanket tona mbërritën siç u premtua dhe në mënyrë të përpiktë në duart e miqve tanë ukrainas”, tha në një deklaratë ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius. “Jam i sigurt se ata mund të bëjnë diferencën në fushë”.