Mashtronin të moshuar se "do t’i shpëtonin" nga çimkat në këmbim të mijërave eurove, dy të arrestuar

Dy persona janë arrestuar në Francë pasi dyshohet se kanë mashtruar të moshuarit për të paguar mijëra euro për trajtimin e çimkave që nuk kishin nevojë.

Policia në Strasburg tha se burrat do të shkonin në shtëpitë e tyre, do të kryenin shërbime të kontrollit të rremë dhe më pas do të paguanin për produktet e trajtimit.

Sipas Policisë, 48 persona ishin mashtruar gjithsej, shumë prej tyre gra mbi 90 vjeç.

Autoritetet thanë se mashtruesit e dyshuar do t'u telefononin viktimave të tyre dhe do t'u tregonin se kishte një infektim në lagjen e tyre.

Duke u paraqitur se zyrtarë shëndetësorë ata do të vizitonin shtëpinë e personit dhe duke përdorur sprej aerosol, pretendonin të dezinfektonin hapësirën.

Para se të largoheshin, ata ofronin një pomadë për të cilën thoshin se do t'i mbante insektet larg lëkurës së njeriut. Pomada ishte në fakt një krem ​​i thjeshtë me aromë eukalipt.

Viktimat do të paguanin nga 300 deri në 2100 euro. Policia tha se kishte marrë gjithsej nëntë ankesa zyrtare për mashtrim të dyshuar.

Të dyshuarit më pas u vunë nën vëzhgim dhe u arrestuan teksa dilnin nga shtëpia e një viktime të supozuar në Strasburg.

Muajt ​​e fundit ka pasur një rritje të infektimeve nga çimkat në të gjithë Francën. Çështja ka ngjallur shqetësim në të gjithë vendin, me zyrtarë të lartë të qeverisë që po punojnë për masat për ta trajtuar atë.

Ekspertët e shëndetit kanë paralajmëruar se shpërthimi ka çuar gjithashtu në një rritje të pamjeve të rreme dhe histerisë së pajustifikuar.