Mashtrimi me fondet, Mitsotakis mbron ministrat e tij nga hetimet e BE: Nuk na duhen skandale
Ministrat dhe zyrtarët e lartë të përmendur greke dyshohen për një ndryshim në me fondet BE-së për një miliona euro. Por, dyshimeve të prokurorëve evropianë, ata ka gjasa t'i shpëtojnë nga Kryeministria Kyriakos Mitsotakis po bllokon një hetim të plotë.
"Greqia në vitin 202 nuk ka nevojë për skandale, por për të vërteta ," i tha Mitsotakis parlamentit javën e kaluar, në një kthim për të justifikuar vendimin. " Ne kërkojmë një përfundime për problemin.
Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) ndoqi dhjetëra raste në të cilat grekët morën fonde të fermave të BE-së për kullotën që nuk i zotëron ose nuk i kam marrë qira, ose për punë që nuk i ka pasur, ose për punë që nuk i kryenin, nuk ka arritur të aksesojë në fonde fermerëve legjitimë. Një dosje prej 3 000 faqesh e dërgon në parlamentin grek do të thotë dhjetëra transkriptë për të cilat personat e përfshihen në se si të shmangin kontrollet e faqeve të subvencioneve mbi produktet e BE-së- në mënyrë që aleatët dhe miqtë e partive të mund të bëjnë.
Të pesëmbëdhjetët ministra aktualë ose ish ministra dhe 10 deputetë të tjerë të mundshëm- të implikuar, sipas transkripteve. Mesazhi i bisedës është i qartë: Nuk duhet të mbrojmë dhe të paguajmë njerëzit; inspektorët në agjencinë e shtetit që merret me pagesat e BE-së duhet të largohen; dhe ne duhet të pengojmë prokurorët hetues.
Qeveria Mitsotakis - Mbrojtja që gëzon partinë e tij të qendrës së grekëve Demokracia e një neni që lejon vetëm parlamentin të ndjekë penalisht ministrat e tyre - ka zgjedhur të mos i hetojë njerëzve të tij.