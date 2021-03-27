LEXO PA REKLAMA!

Masakër në Pakistan! Një 4-vjeçare përdhunohet dhe vritet

Lajmifundit / 27 Mars 2021, 12:32
Bota

Masakër në Pakistan! Një 4-vjeçare përdhunohet dhe

Një veprim makabër ka ndodhur në Pakistan, ku mësohet se një 4-vjeçare është përdhunuar dhe më pas është vrarë. Mediat vendase kanë shkruar se e mitura pasi është përdhunuar është mbytur me duar dhe lënë e vdekur në një kalan në provicën Khyber Pakhtunkhëa.




Policia vendase bëri të ditur se për vajzën nuk kishte asnjë informacion që prej të mërkurës, ndërsa kishin qenë disa kalimtarë që kishin arritur ta gjenin trupin e të voglës.

Në trupin e saj të brishtë janë gjetur  shenja dhune. Për momentin policia po heton 400 persona përfshi dhe prindërit e saj. Fenomeni  I abuzimit me fëmijët është mjaft problematik në Pakistan, vetëm në këtë provincë vitin e kaluar janë shënuar 180 raste abuzimi me të mitur përfshirë dhe vrasjen e tyre.

