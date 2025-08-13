Masakër në Gaza! 60 persona vriten nga sulmet e fundit izraelite
Numri i viktimave nga bastisjet izraelite në Rripin e Gazës është rritur në 60 persona që nga agimi, raportoi të martën Al Jazeera, duke cituar burime mjekësore në enklavën palestineze.
Të paktën 25 nga të vrarët ishin civilë që, sipas raportimeve, ndodheshin në radhë duke pritur ndihma humanitare.
Situata në Gaza vazhdon të përshkallëzohet, ndërsa Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) kanë intensifikuar operacionet në disa zona të territorit të bllokuar. Mesatarisht, bastisjet e fundit janë përqendruar në zonën Zeitoun, një lagje në jug të qytetit të Gazës, ku luftimet kanë qenë të ashpra që prej ditës së djeshme.
Pavarësisht tensioneve të mëparshme politike mes lidershipit ushtarak dhe atij politik, Shefi i Shtabit të Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, ka miratuar kornizën operacionale të IDF-së për fazat e ardhshme në Gaza.
Sipas ushtrisë izraelite, gjatë një takimi të nivelit të lartë, janë paraqitur analizat e operacioneve të kryera deri më tani dhe është prezantuar koncepti qendror për hapat e ardhshëm.
Plani, sipas IDF-së, është ndërtuar në përputhje me direktivat politike të qeverisë së Izraelit, e cila drejtohet nga Kryeministri Benjamin Netanyahu. Edhe pse ka pasur mosmarrëveshje të brendshme mbi strategjinë dhe drejtimin e luftës, miratimi i planit sinjalizon vazhdimësinë e ofensivës.
Rritja e numrit të viktimave në mesin e civilëve, veçanërisht atyre që ndodhen në nevojë për ndihma, ka nxitur reagime të ashpra ndërkombëtare dhe ka shtuar presionin mbi aktorët ndërkombëtarë për një armëpushim të qëndrueshëm.