Marrëdhëniet Serbi-Rusi, eurodeputetja ka këtë kërkesë për Vuçiç

Eurodeputetja Viola von Cramon ka thënë se kur bëhet fjalë për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë nga Serbia, kjo duhet të jetë çështje e interesit të Serbisë.

Në këtë drejtim, siç citohet të ketë thënë ajo, nuk i takon BE-së ta imponojë këtë, shkruajnë mediat serbe.

“Por vendimi duhet të vijë nga brenda, nga qeveria serbe, me mirëkuptimin e tyre që nëse duan të jenë pjesë e BE-së, kjo shkon me vlerat dhe standardet që përfshijnë zbatimin e sanksioneve”, ka thënë Viola von Cramon, deputete e Parlamentit Evropian dhe Raportuese e BE-së për Kosovën pas një takimi me presidentin serb Aleksandar Vuçiç.

Pas takimit në Beograd, von Cramon u tha gazetarëve se gjatë bisedës me presidentin serb, temat kryesore ishin marrëdhëniet serbo-ruse, varësia ekonomike nga gazi rus dhe ndikimi i përgjithshëm politik i Rusisë në këtë fushë.

“Tema e parë, natyrisht, janë marrëdhëniet serbo-ruse, nëse doni të quani kështu. Ne folëm për varësinë e Serbisë nga gazi rus, ato lidhje të ngushta dhe çfarë do të thotë kjo për ekonominë. Unë e kuptoj varësinë nga gazi rus, por kjo duhet të reduktohet në të ardhmen”.

Ndërsa duke komentuar bisedën mes presidentit Vuçiç dhe presidentit rus Vladimir Putin të dielën, Von Cramon theksoi se për marrëveshjen e gazit midis dy vendeve “mund të dëgjonim vetëm nga Vuçiq dhe se deklarata e Kremlinit nuk detajonte kushtet e marrëveshjes”.

“Nuk ka asgjë të shkruar dhe çfarë do të thotë konkretisht ajo marrëveshje…”, theksoi ajo.