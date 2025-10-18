“Mamaja jote”! U pyet pse u zgjodh Budapesti për takimin Trump-Putin, sekretarja e Shtëpisë së Bardhë 'shokon' me përgjigje
Pasi Presidenti amerikan, Donald Trump reklamoi një tjetër takim me homologun e tij vrasës Vladimir Putin të enjten, këtë herë në Budapest, HuffPost kontaktoi zëdhënësit e tij më të lartë në Shtëpinë e Bardhë me një pyetje të qartë: Pse Budapesti?
Në fund të fundit, kryeqyteti hungarez ishte vendi i Memorandumit të Budapestit të vitit 1994, në të cilin Ukraina hoqi dorë nga mijëra armë bërthamore që kishte trashëguar pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në këmbim të garancive se Rusia do të respektonte integritetin territorial të Ukrainës.
Putin e theu atë premtim me pushtimin dhe aneksimin e Krimesë në vitin 2014, me ofensivën e tij ushtarake dhjetëvjeçare në rajonin e Donbasit dhe më pas me pushtimin e tij të plotë në vitin 2022. Ai vazhdon të vrasë civilë ukrainas në shtëpitë e tyre edhe sot e kësaj dite me sulme të rregullta me dronë dhe raketa.
Duke pasur parasysh të gjitha këto, HuffPost e pyeti Shtëpinë e Bardhë: Kush e zgjodhi Budapestin?
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, u përgjigj disa minuta më vonë me: “Mamaja jote e bëri.”
Të njëjtën përgjigje ofroi edhe Drejtori i Komunikimit në Shtëpinë e Bardhë, Steven Cheung, por pak më shkurt: “Mamaja jote.”
Pasi HuffPost e pyeti Leavitt nëse mendonte se përgjigjja e saj ishte qesharake, ajo u përgjigj: “Më duket qesharake që ti e konsideron veten një gazetare.
Je një personazh i majtë ekstrem që askush nuk e merr seriozisht, përfshirë kolegët e tu në media, thjesht nuk ta thonë këtë në fytyrë. Ndalo së më dërguari pyetjet e tua të pandershme, të anshme dhe pa kuptim.”