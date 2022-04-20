LEXO PA REKLAMA!

Male me kokainë, policia peruane zbulon sasinë e madhe të drogës

Lajmifundit / 20 Prill 2022, 10:32
Bota

Policia e Perusë bën me dije së ka sekuestruar më shumë se 5 tonelata lëndë narkotike të llojit kokainë gjatë disa operacioneve që nisën në datën 25 mars.

Gjithashtu bëhet me dije se u sekuestruan dhjetëra armë zjarri si dhe u zbuluan disa laboratorë për prodhimin e lëndëve narkotike.

Sipas drejtorit të policisë Deny Rodriguez nëse droga do të arrinte në tregjet perëndimore do të arrinte një vlerë prej 140 milionë dollarësh.

Të dhënat e policisë peruane bëjnë me dije se gjatë vitit 2022 janë ndërmarrë 4421 operacione antidrogë, gjatë të cilave janë arrestuar 959 persona.

