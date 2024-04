Mafiozi i Cosa Nostra-s tregon krimet, rrëfen si shkriu 14 vjecarin në acid

Zbardhet dëshmia e Giovanni Brusca-s pasi u arrestua. Ish- kasapi i Cosa Nostras e sot një i penduari drejtësisë ka treguar krimet që ka bërë ndër vite. “Vetëm pas arrestimit kuptova se në çfarë niveli kishte mbërritur çnjerëzorja brenda meje. Mendova se do të më vrisnin, ata më takuan me tim bir. Mora nga shteti një leksion morali që nuk do ta harroj kurrë”, tha ai.

I njohur si “kasapi”, Brusca ka rrëfyer rolin e tij në mbi 100 vrasje, përfshirë edhe vrasjen e prokurorit të lartë të anti-mafias në Itali, Giovanni Falcone. I arrestuar që në vitet 1996 dhe më pas bashkëpunëtor i drejtësisë, ai ditën e djeshme la përfundimisht qelinë, duke shkaktuar jo pak reagime në Italinë fqinje. Lirimi i tij ka ndezur zemërimin e të afërmve të viktimave të Cosa Nostra-s dhe politikanëve që pretendojnë se Bruska nuk ka dhënë asnjëherë prova reale se është penduar për mizoritë e tij.