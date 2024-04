"Ma rrëmbyen persona të maskuar!" Mister vdekja e 5-vjeçares në Itali, policia dyshon te nëna

Media Italiane "La republica" ka raportuar per një ngjarje e rëndë te ndodhur në Itali, ku 3 persona të armatosur dyshohet kanë rrëmbyer një vajzë 5 vjeçare , ndërkohë që ndodhej në makinë më të ëmën. Ngjarja ndodhi në Katania në Itali, në orën 15:00.

Të dhënat, të shoqëruara me informacione të përgjithshme dhe një foto të vogëlushes së rrëmbyer, qarkulluan kudo në rrjetet sociale dhe janë bërë virale.

Por ditën e sotme është gjendur e pajetë 5 vjeçarja. Ka qenë nëna ajo që ka gjetur trupin e fëmijës, pas “presionit të ushtruar gjatë marrjes në pyetje” nga hetuesit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Lajmi për zbulimin e trupit të pajete u konfirmua nga prokurori i Katanias, Carmelo Zuccaro. Pas një nate të gjatë marrjeje në pyetje të familjarëve dhe të njohurve, mëngjesin e sotëm gruaja e përlotur ka çuar hetuesit drejt vendit ku ndodhej kufoma e vajzës së saj.

Çfarë ka ndodhur deri më tani dhe si policia ra në gjurmët e 5 vjeçares?

Është gjetur e vdekur Elena Del Pozzo, 5-vjeçarja e rrëmbyer të hënën në Tremestieri Etna. Ka qenë nëna ajo që ka gjetur trupin e fëmijës, pas “presionit të ushtruar gjatë marrjes në pyetje” nga hetuesit.

Lajmi për zbulimin e trupit të pajete u konfirmua nga prokurori i Katanias, Carmelo Zuccaro. Në fillim gruaja tregoi për një rrëmbimin e vogëlushes, e cila ndodhi nga tre burra të armatosur dhe me kapuç, shkruajnë mediat italiane.

Pas një nate të gjatë marrjeje në pyetje të familjarëve dhe të njohurve, mëngjesin e sotëm gruaja e përlotur ka çuar hetuesit drejt vendit ku ndodhej kufoma e vajzës së saj.

Një vajzë 5-vjeçare është rrëmbyer nga persona të panjohur në rajonin e Katanias në Itali dhe deri më tani askush nuk di gjë për të. E ëma ka treguar për mediat me lot në sy edhe momentin kur i morën vogëlushen nga duart.

“Shkova që ta merrja vajzën nga kopshti. Sapo kishim dalë kur na bllokuan makinën. Ma morën fëmijën. Ajo ulëriste kurse ata e futën në një makinë tjetër dhe u larguan.”

Ndërkohë, autoritetet kanë njoftuar se ndodhen në një fazë delikate të hetimeve dhe se nuk mund të japin asnjë detaj. Nga marrjet në pyetje që janë bërë deri më tani, pritet që diçka konkrete rreth fatit të Elena Del Pozzo-s të të dalë së shpejti në dritë, si dhe motivet për rrëmbimin.

Një vajzë 5-vjeçare raportohet të jetë rrëmbyer nga persona të panjohur në rajonin e Katanias në Itali. Sipas denoncimit të nënës në policinë e Mascalucia, vogëlushja u rrëmbye nga tre persona të armatosur, ndërsa ajo ishte më të në makinë, shkruan la reppublica.

Lajmi për rrëmbimin e fëmijës u konfirmua nga prokurori i Katanias i cili hapi një hetim duke deleguar hetimet tek karabinierët. Të dhënat, të shoqëruara me informacione të përgjithshme dhe një foto të vogëlushes së rrëmbyer, po qarkullojnë në rrjetet sociale dhe janë bërë virale.

Në postim thuhet se “vajza është rrëmbyer rreth orës 15:00 në zonën e Piano Tremestieri dhe se autorët e mundshëm janë tre persona me kapuç që udhëtojnë me një makinë”, të cilës nuk i dihet modeli, ngjyra dhe targa.Hetuesit përjashtojnë mundësitë që rrëmbimi të jetë vepër e krimit të organizuar, as i lidhur me një kërkesë për shpërblim pasi familja nuk ka probleme ekonomike, por as nuk ka disponueshmëri të mjaftueshme për të justifikuar një rrëmbim për arsye të tilla.